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Fregatte "Baden-Württemberg" läuft zum UNIFIL-Einsatz aus

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Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 4. Juni 2026, um 10 Uhr, wird die Fregatte "Baden-Württemberg" zum mandatierten Auslandseinsatz UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) auslaufen.

Die Besatzung unter dem Kommando von Fregattenkapitän Bastian Saphörster wird vor der libanesischen Küste die Seeraumüberwachung und Ausbildung der libanesischen Marine durchführen.

"Trotz relativ frischer Erfahrungen der "Baden-Württemberg" bei UNIFIL 2024, hat sich die Sicherheitssituation im östlichen Mittelmeer seit Eskalation im Nahen Osten in diesem Frühjahr nicht verbessert", so der Kommandant. "Daher bin ich froh über eine intensive Einsatzvorbereitung zu Jahresbeginn - und darauf, mich auf meine Besatzung zu 100% verlassen zu können".

Die Fregatte wird zunächst in das Mittelmeer nach Zypern verlegen, um dort die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" abzulösen und den Einsatz nahtlos zu übernehmen.

Mit rund 170 Soldatinnen und Soldaten wird die Fregatte ihren Heimathafen Wilhelmshaven verlassen. Zusätzlich zur regulären Besatzung ergänzen u.a. Bordeinsatzkräfte des Seebataillons aus Eckernförde die Besatzung der "Baden-Württemberg".

Hintergrundinformationen

Fregatte Klasse F125

Mit den Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse verfügt die Marine über insgesamt vier der modernen Kriegsschiffe. Der neu konzipierte Fregattentyp ist aus den deutschen Einsatzerfahrungen der vergangenen Jahrzehnte entstanden - und auf Gegenwart und Zukunft von Stabilisierungseinsätzen ausgelegt. Zum Aufgabenspektrum der Klasse F125 gehört so vor allem die Seeraumüberwachung in Krisenregionen weltweit.

Mehr Informationen unter:

https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/baden-wuerttemberg-klasse-f125-fregatten

UNIFIL:

Die Kernaufgabe der Marinesoldatinnen und -soldaten ist die Seeraumüberwachung. Im Marineverband befinden sich zwei Kriegsschiffe. Aktuell kommen sie aus Bangladesch und Deutschland. Der Verband wird von einem deutschen Admiral geführt.

Mehr Informationen unter:

https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/mittelmeer-unifil-irini-sea-guardian/die-bundeswehr-im-libanon

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Fregatte "Baden-Württemberg" läuft zum UNIFIL-Einsatz aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Donnerstag, 4. Juni 2026, Eintreffen bis spätestens 08:30Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht möglich.

Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,

26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, 3. Juni 2026, 13 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

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