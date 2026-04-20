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Gesundheit ist die Zukunft: FIBO 2026 mit starker Bilanz

Köln (ots)

FIBO 2026 hat eines gezeigt: Die Fitness Industrie ist eine der dynamischsten Wachstumskräfte der globalen Gesundheitswirtschaft. Die Messe zog 175.173 Besucher:innen aus 136 Ländern an mit über 1000 Ausstellern und Partnern aus 54 Ländern.

Silke Frank, Event Direktorin der FIBO erläutert: "Die FIBO ist nicht nur Treffpunkt der Branche - sie ist ihr Kompass. Wer verstehen will, wohin sich der globale Fitnessmarkt entwickelt, findet hier die Antworten."

Neue Zielgruppen: Fitness wird zur Lebensbegleitung

Das Thema gesundes Altern war dabei allgegenwärtig: von interaktiven Angeboten über neue Produkte bis hin zu leicht zugänglichen Impulsen zu Themen wie Stress reduzieren oder langfristig fit bleiben.

Beim CEO-Breakfast kamen die Entscheider:innen der Branche zusammen

Ein besonderes Highlight zum Messeauftakt: Beim exklusiven CEO-Breakfast versammelten sich rund 70 Führungskräfte aus zahlreichen Fitnessunternehmen, um zentrale Zukunftsthemen der Branche zu diskutieren.

Women's Leadership Summit und RX-Female Award

Der Women's Leadership Summit brachte führende Frauen der Industrie zusammen. Ziel dabei war es alle zu vernetzen und konkrete Impulse für die Zukunft der Branche zu setzen. Im Rahmen des FIBO Ladies Lunch wurden Sabrina Albert und Amina Kurbanova mit dem RX Female Award 2026 ausgezeichnet.

Besucher:innen-Erlebnisse: Fitness als Gemeinschaft und Lebenshaltung

Für die Besucher:innen war die FIBO 2026 mehr als eine Produktschau, sie wurde zu einem erlebbaren Festival rund um Fitness, Gesundheit und Longevity. In der Calisthenics Area, der Lifestyle Area oder der neuen Battle & Drop Zone wurde trainiert und gemeinsam geschwitzt.

Politik trifft Fitness: Starke Präsenz auf höchster Ebene

In diesem Jahr unterstrichen bemerkenswerte politische Präsenzen die Relevanz der Messe: Eine offizielle Delegation des US-amerikanischen Konsulats und Vertreter des Europäischen Parlamentes waren vor Ort. Auch der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester würdigte die FIBO mit seiner Anwesenheit.

Pressekontakt:

Leonie Ophey
Product Marketing Manager
Leonie.Ophey@rxglobal.com

Original-Content von: FIBO, übermittelt durch news aktuell

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