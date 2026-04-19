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RX Female Award 2026: Zwei Unternehmerinnen bringen frischen Drive in Fitness und Business

Köln (ots)

Zwei Unternehmerinnen, zwei starke Visionen: Auf der FIBO 2026 wurden Sabrina Albert, Gründerin und CEO von BodyBase, und Amina Kurbanova, Multi-Branch Fitness Direktorin, mit dem RX Female Award 2026 ausgezeichnet. Beide stehen für eine neue Generation von Unternehmerinnen, die Fitness und Leadership aktiv verändern.

"Ich freue mich von ganzem Herzen mit euch über diesen großartigen Erfolg. Man kann nur erahnen, mit wie viel Disziplin und Hingabe ihr beide auf diesen Moment hingearbeitet habt", sagt Judith Williams.

Der Award rückt Frauen ins Spotlight, die mit Innovationskraft neue Standards setzen. "Er zeigt: Innovation entsteht dort, wo Frauen neue Wege gehen, und Grenzen hinterfragen", so FIBO Event-Direktorin Silke Frank.

Sabrina Albert: Vom Boutique-Konzept zur Wachstumsstory

Als "Role Model" wurde Sabrina Albert ausgezeichnet. Mit BodyBase hat sie seit 2019 ein High-End-Reformer-Pilates-Konzept aufgebaut - inklusive eigener Geräteentwicklung. Sie verbindet Hospitality und Fitness zu einem skalierbaren Modell aus Studios, Produkten und Content. Trotz Pandemie gelang ihr der erfolgreiche Markteintritt mit digitalen Angeboten.

Was sie auszeichnet: Vernetzung, Progression und Resilienz. Das Ergebnis: starkes Wachstum und neue Märkte - ohne externe Investoren.

Amina Kurbanova: Neue Standards für eine inklusivere Fitnesswelt

Als "Youngster" wurde Amina Kurbanova ausgezeichnet, Multi-Branch Fitness Direktorin und Co-Founder von Move Mentor. Sie hat bereits in jungen Jahren Unternehmen aufgebaut und geführt und adressiert zwei zentrale Herausforderungen: fehlende Ansprache für Frauen im Gym und mangelnde Perspektiven für Coaches.

Netzwerke, die bewegen

Verliehen wurde der Award im Rahmen des FIBO Ladies Lunch. Der RX Female Award ist mehr als eine Auszeichnung - er ist ein Signal für Veränderung und echte Frauenpower in der Branche. Die Richtung ist klar: Die Zukunft von Fitness ist vernetzter, innovativer - und mutiger.

Eventdetails

16.-19. April 2026, Messegelände Köln

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