"Rügen" kehrt vom ersten Einsatz zurück

Wilhelmshaven - Am Mittwoch, den 10. Dezember 2025 um 10 Uhr, wird der Hochseeschlepper "Rügen" unter dem Kommando von Kapitän Lutz Lücken in den Marinestützpunkt Wilhelmshaven einlaufen. Der Schlepper "Rügen" nahm zum ersten Mal an einem Einsatz im Kontingent der NATO-Unterstützungsmission in der Ägäis teil.

Rund anderthalb Jahre nach der Indienststellung für die Deutsche Marine ist der Schlepper "Rügen" am 12. Juni 2025 zu seinem ersten Einsatz ins Mittelmeer aufgebrochen.

Während des Einsatzes wurden verschiedene Häfen in Griechenland und in der Türkei angelaufen. Ein großes Highlight für die Besatzung war die feierliche Kommandoübergabe vom türkischen auf den italienischen Verbandsführer der Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) im türkischen Aksaz Anfang August. Der italienische Admiral besuchte am nächsten Tag den Hochseeschlepper und äußerte seine Zufriedenheit über das Schiff mit seiner Besatzung.

"Das ist das erste Mal für ein zivil besetztes Schiff des Trossgeschwaders, welches in solch einen Einsatz entsendet wurde", sagt Kapitän Lüken. "Für einen Großteil meiner Mannschaft war dies eine komplett neue Erfahrung. Doch jedes Besatzungsmitglied des Schleppers 'Rügen' hat seinen Teil für eine erfolgreiche Durchführung beigetragen", führt er weiter fort.

Der Hochseeschlepper "Rügen" legte ca. 17.000 Seemeilen, das entspricht in etwa 31.484 Kilometer, zurück und läuft mit einer Besatzungsstärke von 24 Personen ein. Neben der Stammbesatzung von 20 Personen befinden sich zwei weitere Zivilbeschäftigte und zwei Soldaten zur Personalunterstützung an Bord.

Hintergrundinformationen

Neben den Einsätzen, die vom Bundestag mandatiert sind, beteiligt sich die Deutsche Marine laufend an den vier multinationalen Flottenverbänden der NATO - wie an der SNMG 2. Für diese stellt die Deutsche Marine permanent Schiffe und Boote ab. Die Teilnahme an den NATO-Verbänden gehört auch in Friedenszeiten zu Deutschlands Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis. Diese NATO-Verbände gibt es seit Jahrzehnten.

Die NATO-Aktivität in der Ägäis ist der Beitrag der NATO zur Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationskrise. Sie wurde im Februar 2016 auf Antrag Deutschlands, Griechenlands und der Türkei mit dem Ziel beschlossen, die Flüchtlingsströme durch die Ägäis schnell und erheblich zu reduzieren. Mit den Aktivitäten beabsichtigt die NATO, zu einem Lagebild für die griechische und türkische Küstenwache sowie der europäischen Grenzagentur FRONTEX beizutragen. Die NATO-Kräfte unterstützen durch Seeraumüberwachung und dem Austausch von Lageinformationen, um die beteiligten Behörden bei ihrem Einsatz gegen Schlepper und deren Netzwerke zu unterstützen.

Hintergrundinformationen Hochseeschlepper "Rügen"

Der Hochseeschlepper "Rügen", erfüllt die Anforderungen der heutigen maritimen Industrie optimal. Das Schiff verfügt über fortschrittliche Zugsysteme und Schleppausrüstungen und ist in der Lage unter Volllast bis zu 21.000 Tonnen im Seegebiet A3 bis zum sicheren Hafen zu schleppen. Unter Seegebiet A3 sind diejenigen Seeräume zu verstehen, die außerhalb der Küstengewässer liegen, zum Beispiel der Atlantische Ozean und die westlich gelegenen britisch-irischen Seegrenzen. Der Schlepper verfügt über ein Arbeitsboot und bietet zudem die Möglichkeit zusätzliches Personal einzuschiffen. Einsätze, wie in der Ägäis, können somit optimal begleiten werden.

