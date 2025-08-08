Presse- und Informationszentrum Marine

Deutsche Marine zum Anfassen auf der Sail Bremerhaven: Open Ship auf der "Gorch Fock" und "Bayern"

Wilhelmshaven

Wilhelmshaven - Unter dem Motto: "Die Welt kommt nach Bremerhaven - und Ihr seid mittendrin" feiert die Stadt Bremerhaven vom 13. August 2025 bis zum 17. August 2025 die Sail 2025. Mit dabei sind die Fregatte "Bayern" und das Segelschulschiff "Gorch Fock".

Die "Gorch Fock" wird am 13. August 2025 gemeinsam mit dem Schirmherrn der Sail, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Einlaufparade anführen. Von 11 Uhr bis 15 Uhr können Sie das Schauspiel auf der Weser zum Beispiel von der Seebäderkaje oder der Havenwelten-Promenade aus beobachten.

Neben der "Gorch Fock" wird sich auch die Fregatte "Bayern" auf der Sail in Bremerhaven präsentieren. Hierzu bietet die Besatzung der "Bayern" ab dem 14. August 2025 täglich von 11 Uhr bis 17 Uhr die "Deutsche Marine zum Anfassen" an. Das Segelschiff der Deutschen Marine gibt ab dem 15. August 2025 in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr die Stelling frei für die Besucherinnen und Besucher der Bremerhavener Sail.

Während des Open Ships können Sie in die Welt der Marinesoldaten an Bord eintauchen.

Bitte beachten Sie, dass der Besuch an Bord der Marineschiffe nicht barrierefrei ist und Hunde nicht mit an Bord genommen werden dürfen.

Hintergrundinformationen

Fregatte "Bayern"

Seit ihrer Indienststellung dienen die vier Schiffe der Klasse F123 vor allem zur U-Boot-Jagd. Dazu können sie sowohl ihr Bugsonar als auch je zwei Bordhubschrauber des Typs Sea Lynx einsetzen. Diese erweitern den U-Jagd-Bereich der Schiffe mit ihrem Tauchsonar und ihren Torpedos. Mit dieser Schwerpunktfähigkeit ergänzen die Kriegsschiffe der Brandenburg-Klasse ideal die Fregatten der Klasse 124, deren Hauptaufgabe die weitreichende Luftverteidigung ist.

Weitere Informationen unter: https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/brandenburg-klasse-f123-fregatte

Segelschulschiff "Gorch Fock"

Die "Gorch Fock" ist das Segelschulschiff der Marine. Sie dient dem Training der Offizieranwärterinnen und -anwärter. Die Kadettinnen und Kadetten erfahren während ihrer seemännischen Grundausbildung an Bord, was Teamwork in der Praxis bedeutet. Das Schiff lässt sich nur in Zusammenarbeit als Gruppe beherrschen, denn vieles an Bord funktioniert ausschließlich mit Muskelkraft. Vier Rudergänger etwa sind nötig, um die "Gorch Fock" auf Kurs zu halten, und Dutzende Kadetten müssen an den sogenannten Brassen arbeiten, um die schweren Rahen zu bewegen.

Weitere Informationen unter: https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/segelschulschiff-gorch-fock

