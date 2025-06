Presse- und Informationszentrum Marine

"Nach Hause kommen, Loslassen und Erleben" - Die Deutsche Marine auf der Kieler Woche

Die Deutsche Marine begrüßt vom 20. bis zum 29. Juni 2025 gut 30 Schiffe und Boote aus zwölf Nationen zur 131. Kieler Woche. Mehr als 1.800 Marinesoldatinnen und -soldaten aus aller Welt werden die maritime Atmosphäre mit Leben erfüllen.

Zu den Gästen gehören unter anderem das US-amerikanische Kommandoschiff "USS Mount Whitney" und der Zerstörer "USS Paul Ignatius".

Am Donnerstag, den 26. Juni 2025, wird auch das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock" von ihrer 182. Auslandsausbildungsreise zurückkehren. Die "Gorch Fock" wird am Samstag, den 28. Juni, die Windjammerparade anführen - ein farbenfrohes Spektakel, das die maritime Tradition lebendig werden lässt.

"Es ist jedes Jahr aufs Neue ein besonderes Highlight, wenn sich der Marinestützpunkt Kiel-Wik zur Kieler Woche mit vielen Schiffen, Booten und deren Besatzungen unterschiedlicher Nationen füllt. Wir werden in diesem Jahr wieder unsere Tore für das Open Ship am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Juni 2025 öffnen, um interessierten Besuchern einen ganz unmittelbaren Eindruck von der Marine zu ermöglichen. Nach Rückkehr der 'Gorch Fock' in ihren Heimathafen wird ein zusätzliches kleines Open Ship am Freitag, den 27. Juni 2025 angeboten, um das Segelschulschiff besichtigen zu können. Dazu finden die Wettfahrten der traditionellen Kutterregatta ebenso in der Förde statt. Ich lade alle Kielerinnen und Kieler und die Besuchenden der Kieler Woche ein, sich von der Marine faszinieren zu lassen", so der Kommandeur des Marinestützpunktes Kiel-Wik, Fregattenkapitän Frank Hallmann. Der letzte Einlass zum Open Ship ist jeweils um 16 Uhr.

Programm der Deutschen Marine auf der Kieler Woche 2025

Freitag, 20. Juni

ab 06:30 Uhr

Einlaufen der BALTOPS-Teilnehmer in den Marinestützpunkt Kiel-Wik

("Hautnah" können Sie die Einheiten am Friedrichsorter Leuchtturm oder vom U-Boot Ehrenmal in Mönkeberg erleben)

Sonnabend, 21.Juni

11:00 - 17:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

Open Ship (Ohne Besichtigungsmöglichkeit "Gorch Fock", mit Programm, Platzkonzert, etc.)

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Sonntag, 22. Juni

08:30 - 17:00 Uhr

09:00 - 10:00 Uhr

11:00 - 17:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Gottesdienst an Bord der Fregatte "Bayern" (nur bestätigte Anmeldungen, Anmeldung: kielerwochestab@bundeswehr.org)

Open Ship (Ohne Besichtigungsmöglichkeit "Gorch Fock", mit Programm, Platzkonzert, etc.)

Montag, 23. Juni

08:30 - 13:00 Uhr

09:00 - 14:00 Uhr

10:00 - 11:30 Uhr

16:00 - 17:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)

Kranzniederlegung im Gedenken an die in See gebliebenen Kameraden aller Länder (Marine-Ehrenmal Laboe, Strandstraße 92, Laboe)

Siegerehrung Kutterregatta (ZK 10 und offene Klassen), Filmsaal Marinestützpunk Kiel

Dienstag, 24. Juni

09:00 - 14:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

19:00 - 22:00 Uhr

Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Konzert Marinemusikkorps Kiel an Bord der Fregatte "Bayern", Marinestützpunkt Kiel-Wik

Mittwoch, 25. Juni

08:30 - 17:00 Uhr

09:00 - 14:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)

Donnerstag, 26. Juni

08:30 - 17:00 Uhr

18:00 - 20:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Konzert Marinemusikkorps Kiel in der Forstbaumschule (keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei)

Freitag, 27. Juni

09:00 - 13:00 Uhr

11:00 - 17:00 Uhr

16:00 - 17:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Open Ship (nur Besichtigungsmöglichkeit "Gorch Fock")

Siegerehrung Kutterregatta (K-II-K, OLJM, INAT, JWK), Filmsaal Marinestützpunkt Kiel

Sonnabend, 28. Juni

11:00 - 15:00 Uhr

10:00 - 16:00 Uhr

16:00 - 17:00 Uhr

Kutterrennen, Seebad Düsternbrook

Teilnahme "Gorch Fock" an der Windjammerparade als Führungsschiff

Siegerehrung Kutterregatta (Kutterrace), Filmsaal Marinestützpunk Kiel

