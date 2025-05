Presse- und Informationszentrum Marine

Neuer Chef an der Spitze der Marinetechnikschule Parow

Am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 12:30 Uhr, wird Kapitän zur See Sven Janssen das Kommando über die Marinetechnikschule (MTS) Parow an Kapitän zur See Matthias Braband übergeben. Den Wechsel wird Konteradmiral Christoph Müller-Meinhard, Kommandeur Unterstützung und Abteilungsleiter Einsatzunterstützung im Marinekommando Rostock, durchführen.

Zwei Jahre und 8 Monate oder 985 Tage war Kapitän zur See Janssen für die MTS verantwortlich. In der Region in und um Stralsund präsentierte er sich im öffentlichen Leben.

So gab es die zahlreichen Vereidigungen auf dem Alten Markt in Stralsund, um damit auch die Verbundenheit von Militär und Bevölkerung zu unterstreichen.

Kapitän zur See Janssen über seine Zeit als Kommandeur der MTS: "Ich sehe mit großer Zufriedenheit auf die letzten zweieinhalb Jahre zurück. Die MTS hat auch in bewegten Zeiten immer ihren Auftrag erfüllt, sich dabei stetig weiterentwickelt und für die Region Beiträge geleistet. Das erfüllt mich mit Stolz vor dem Erreichten und Dankbarkeit gegenüber meinem Personal."

Er freut sich nun auf seine zukünftige Verwendung in Rheinbach in Nordrhein-Westphalen als Kommandeur Zentrum Cyber Operation (ZCO).

Der neue Kommandeur, Kapitän zur See Matthias Braband, kommt aus dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und war dort zuletzt Referatsleiter.

"Ich blicke mit Freude und Demut auf die vor mir liegende Aufgabe. Die Verantwortung für die größte Ausbildungseinrichtung der Deutschen Marine übertragen zu bekommen, empfinde ich als Ehre, Vertrauensvorschuss und Verpflichtung. Als geborener Bremerhavener und ausgebildeter Schiffstechnischer Offizier ist mir sowohl die Küste, als auch die MTS am Strelasund vertraut. Außerdem machen es einem die Menschen aus der Region mit ihrer offenen, freundlichen und begeisternden Art leicht, hier anzukommen. Die außen- und sicherheitspolitische Situation erfordert es, dass wir die Aufgabe der Gesamtverteidigung unseres Landes weiter im Blick behalten. Die unterschiedlichen Ableitungen, die sich daraus für den Standort Stralsund und die MTS ergeben, sind gemeinsam auszugestalten. Wir brauchen auch in Zukunft eine leistungsstarke und anpassungsfähige MTS am Strelasund, die fest in der Region verankert und in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft akzeptiert ist" so der neue Schulkommandeur.

Für die musikalische Untermalung wird das Heeresmusikkorbs Neubrandenburg an den Strelasund anreisen.

