Presse- und Informationszentrum Marine

"Stelling frei"- Segelschulschiff "Gorch Fock" lädt zum Open Ship in Hamburg ein

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Kiel (ots)

Am 9. und 10. November 2024 von 12 Uhr bis 18 Uhr lädt die "Gorch Fock", das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die Menschen in und um Hamburg zum Open Ship ein. Die in der "Norderwerft" frisch überholte Bark kann an der Überseebrücke im Schatten der Elbphilharmonie und der "Cap San Diego" besichtigt werden.

"Endlich bietet sich die Chance, dass sich die 'Gorch Fock' der Bevölkerung Hamburgs wieder zeigen kann. Es ist uns eine besondere Ehre nach so langer Zeit hier, inmitten des 'Tores zur Welt' in Hamburg, zu liegen. Ich möchte die Hamburgerinnen und Hamburger dazu einladen, uns zu besuchen und die 'Gorch Fock' beim Open Ship anzuschauen", so Kommandant Fregattenkapitän Elmar Bornkessel.

Medienvertretende können das Schiff bereits am 8. November 2024 in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr besichtigen und dem Kommandanten des Schiffes, Fregattenkapitän Elmar Bornkessel, Fragen stellen. Treffen und gemeinsames Warten auf das Anlegen des Schiffes ist um 9:30 Uhr an der Überseebrücke, anschließend folgt der Pressetermin und ein kurzer Rundgang über das Schiff.

Hintergrundinformationen

Die Bark ist das älteste in Dienst befindliche Schiff der Deutschen Marine und Dienst der Ausbildung. Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 16.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter/-innen auf den Planken der "Gorch Fock" ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 400 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 770.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht. Zudem ist die "Gorch Fock" eine waschechte Hamburgerin, 1958 wurde sie bei Blohm+Voss gebaut und wurde kurz darauf das erste Patenschiff der Hansestadt Hamburg.

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "'Stelling frei' - Segelschulschiff 'Gorch Fock' lädt zum Open Ship in Hamburg ein" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.

Termin: Freitag, den 8. November 2024. Eintreffen bis spätestens 10:30 Uhr.

Ort: Überseebrücke, 20459 Hamburg

Programm:

9:30 Uhr Eintreffen Medienvertretende

10:00 Uhr Anlegen "Gorch Fock"

anschl. Interviewmöglichkeit mit Kommandanten

anschl. Schiffsführung mit Fotochance

11:00 Uhr Ende Pressetermin

Anmeldung: Formlose Anmeldung bis Donnerstag, den 7. November, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail.

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell