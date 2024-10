Presse- und Informationszentrum Marine

Hohlstablenkboot "Pegnitz" zurück aus der Ägäis

Am Montag, den 4. November 2024 um 10 Uhr, wird das zum 3. Minensuchgeschwader gehörende Hohlstablenkboot "Pegnitz" von einem vier Monate dauernden Einsatz bei der NATO-Unterstützungsmission Ägäis in seinem Heimathafen Kiel zurückkehren.

Das Kieler Boot war in den letzten Monaten die Führungsplattform und bildete den deutschen Beitrag im ständigen Marineverband 2 der NATO (Standing NATO Maritime Group 2) und zugleich der NATO-Unterstützungsmission Ägäis. Aufgabe der "Pegnitz" als Führungsplattform war es, mit allen Partnern und relevanten Stellen die professionelle sowie auftrags- und situationsgerechte Zusammenarbeit in einer außen- und militärpolitisch wichtigen Region sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurde die deutsche Besatzung von einem türkischen sowie einem griechischen Verbindungsoffizier begleitet.

Die "Pegnitz" und ihre 36-köpfige Besatzung unter dem Kommando von Kapitänleutnant Jenny Linken war das zweite Boot des 3. Minensuchgeschwaders, dass in diesem Einsatz als Flagg- und Führungsschiff eingesetzt wurde. "Es war der erste Auslandseinsatz einer 'Truppenwerbeplattform', welche in den letzten Jahren nur an der deutschen Ost- und Nordseeküste entlanggefahren ist. Mit einer sehr kurzfristigen Umrüstung, wenig Vorbereitung und mit 54,17 Metern Länge vermutlich 'kleinstes' Flaggschiff der Flotte, haben wir den von uns erwarteten 'Job' professionell und mit viel Kreativität gemeistert", so die Kommandantin.

Die Aufgabe der "Pegnitz" hat nun das Bundeswehr-Forschungsschiff "Planet" übernommen, die am 1. Oktober dieses Jahres aus Eckernförde ausgelaufen ist und bis ins erste Quartal 2025 in der Ägäis als Führungsplattform ihren Beitrag leisten wird. Für die Besatzung geht es nun erstmal in den wohl verdienten Urlaub, bevor der Dienst als Truppenwerbeplattform wieder aufgenommen wird. Dann aber in den kälteren und bekannten Regionen von Ost- und Nordsee.

Hintergrundinformationen

Neben den Einsätzen, die vom Bundestag mandatiert sind, beteiligt sich die Deutsche Marine laufend an den vier multinationalen Flottenverbänden der NATO - wie an der SNMG 2. Für diese stellt die Deutsche Marine permanent Schiffe und Boote ab. Die Teilnahme an den NATO-Verbänden gehört auch in Friedenszeiten zu Deutschlands Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis. Diese NATO-Verbände gibt es seit Jahrzehnten.

Die NATO-Aktivität in der Ägäis ist der Beitrag der NATO zur Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationskrise. Sie wurde im Februar 2016 auf Antrag Deutschlands, Griechenlands und der Türkei mit dem Ziel beschlossen, die Flüchtlingsströme durch die Ägäis schnell und erheblich zu reduzieren. Mit den Aktivitäten beabsichtigt die NATO, zu einem Lagebild für die griechische und türkische Küstenwache sowie der europäischen Grenzagentur FRONTEX beizutragen. Die NATO-Kräfte unterstützen durch Seeraumüberwachung und dem Austausch von Lageinformationen, um die beteiligten Behörden bei ihrem Einsatz gegen Schlepper und deren Netzwerke zu unterstützen.

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Hohlstablenkboot 'Pegnitz' zurück aus der Ägäis" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.

Termin: Montag, den 4. November 2024. Eintreffen bis spätestens 9:15 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Einfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße

24106 Kiel

Programm:

9:15 Uhr Treffen Medienvertretende an der Hauptwache

9:20 Uhr Eintreffen Angehörige u. Gäste

9:30 Uhr Antreten Geschwaderangehörige

9:45 Uhr Eintreffen Kommandeur, 3. Minensuchgeschwader, Fregattenkapitän von Puttkamer

10:00 Uhr Anlegen "Pegnitz"

anschl. Kommandantin "Pegnitz" meldet sich zurück

anschl. Begrüßung durch Kommandeur 3. Minensuchgeschwader

anschl. Ende Veranstaltung

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Sonntag, den 3. November 2024, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

