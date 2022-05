Gesundes Lächeln, gesunder Körper / Oral-B Umfrage zeigt: Deutsche legen Wert auf ganzheitliche Gesundheitsvorsorge

Oral-B

Eine jüngst von Oral-B in Auftrag gegebene Umfrage zur Mundgesundheit der Deutschen zeigt: 68% der Befragten wollen ihren allgemeinen Gesundheitszustand optimieren und die Zusammenhänge im Körper besser verstehen. Dabei sind sich 80% der Befragten auch der wichtigen Verbindung zwischen Mundgesundheit und allgemeinem Gesundheitszustand bewusst. Als Innovationstreiber für elektrische Zahnbürsten unterstützt Oral-B dabei, die eigene Mundgesundheit bestmöglich einschätzen und managen zu können.

In der repräsentativen, vom Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführten Erhebung zur Zahngesundheit der Deutschen gaben rund ein Drittel an, die eigene Gesundheit in den letzten 12 Monaten proaktiv gefördert zu haben. Dabei stützen sie sich auf einen ganzheitlichen Ansatz und erkennen immer stärker sowohl den Zusammenhang ihres psychischen und physischen Gesundheitszustands als auch die Wechselwirkungen verschiedener Körperbereiche. Dazu zählen unter anderem auch die Mundgesundheit und der allgemeine Gesundheitszustand. Tatsächlich trägt eine gute Mundhygiene entscheidend dazu bei, den Körper vor bakteriellen Entzündungen zu schützen, die unter anderem mit Herzkrankheiten, Diabetes oder Arthritis in Verbindung gebracht werden. Regelmäßiges Zähneputzen und eine gute Zahnfleischpflege verhindern, dass Bakterien, die schwerwiegende Krankheiten auslösen können, aus dem Mund in die Blutbahn geraten.

Dieser Wechselbeziehungen sind sich die Deutschen offenbar bewusst: Rund 51% der Befragten, die angaben, seit der Pandemie öfter ihre Zähne zu putzen als zuvor, tun dies, weil sie seither mehr auf ihre Gesundheit, einschließlich der Mundgesundheit, achten.

Mit revolutionärer Leichtigkeit gesundheitlichen Risiken vorbeugen

Oral-B, Pionier für oszillierend-rotierende elektrische Zahnbürsten, unterstützt Nutzer mit innovativen Technologien dabei, sowohl Zähne als auch Zahnfleisch gesund zu halten und so bakteriellen Entzündungen und daraus resultierenden Krankheitsverläufen vorzubeugen. Die Experten der am häufigsten von Zahnärzten weltweit empfohlenen Dentalmarke haben verstanden: Eine gesunde und korrekt ausgeführte Zahnputzroutine kann vor allem dann etabliert werden, wenn die Nutzer motiviert sind, ihre Mundgesundheit zu halten oder zu verbessern.

So unterstützt die iO-Produktlinie von Oral-B unter anderem mit einer intelligenten Anzeige dabei, zu verstehen, welche Zahnflächen wie lange geputzt werden müssen. Und weil ein Lächeln bekanntlich Wunder bewirken kann, bereitet die elektrische Zahnbürste ihrem Nutzer mit einem Emoji auf dem interaktiven Farbdisplay ein gutes Gefühl, nachdem Zähne und Zahnfleisch anhand des individualisierten Coachings optimal gepflegt wurden.

Tägliche WOW-Momente fördern Motivation und Gesundheitsbewusstsein

Diesen positiv besetzten Ansatz verfolgt Oral-B auch mit seiner neuesten Innovation: der Oral-B iO10 mit iOsense - einer künstlichen Intelligenz, die das Zähneputzen noch stärker personalisiert und so eine neue Ära der täglichen Mundpflege einleitet. Neben gründlicheren Reinigungs- und Pflegeergebnissen[1] garantiert die Oral-B iO10 mit individuellem Feedback nach jedem Zahnputzerlebnis dem Nutzer ein noch besseres Verständnis für die eigene Mundgesundheit.

Die Oral-B iO10 wird ab September 2022 im Handel erhältlich sein.

Über die Oral-B iO10

Die neue Oral-B iO10 elektrische Zahnbürste ist der Newcomer innerhalb der revolutionären iO-Reihe und kommt in Begleitung von iOsense, einer intelligenten Ladestation. Dank künstlicher Intelligenz unterstützt iOsense Sie intuitiv beim Zähneputzen. Es zeigt an:

Wie lange Sie putzen sollten : Der Timer und die Wi-Fi Uhr leiten Sie zur Erhaltung der optimalen Putzzeit an.

: Der Timer und die Wi-Fi Uhr leiten Sie zur Erhaltung der optimalen Putzzeit an. Wo genau Sie putzen sollten: Die LEDs des iOsense zeigen Ihren Putzfortschritt an und signalisieren, welchen Bereichen im Mund Sie Aufmerksamkeit schenken sollten. Eine intelligente Andruckkontrolle warnt Sie zudem davor, zu viel Druck aufs Zahnfleisch auszuüben.

Die LEDs des iOsense zeigen Ihren Putzfortschritt an und signalisieren, welchen Bereichen im Mund Sie Aufmerksamkeit schenken sollten. Eine intelligente Andruckkontrolle warnt Sie zudem davor, zu viel Druck aufs Zahnfleisch auszuüben. Wann Sie putzen sollten: Die Oral-B App behält Ihre persönlichen Putzziele im Blick und gibt Ihnen nach dem Zähneputzen ein individuelles Feedback. iOsense ist gleichzeitig eine magnetische Ladestation, die Ihre Bürste in nur drei Stunden vollständig auflädt. Wer oft unterwegs ist, kann seine neue iO10 auch mit dem Lade-Reiseetui von überall aus aufladen.

