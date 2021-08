Oral-B

Gesundes Zahnfleisch ist die Basis für gesunde Zähne und eine gute Allgemeingesundheit - Neue Oral-B Zahncreme sorgt für optimalen Schutz

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Weltweit wurden Millionen von Vorsorgeterminen beim Zahnarzt aufgrund der Covid-Pandemie abgesagt. Deshalb ist es Oral-B ein besonderes Anliegen, über die präventive Mundgesundheit und die Wissenschaft dahinter aufzuklären. Denn: Krankheiten im Mund können sich negativ auf den Rest des Körpers auswirken. Die neue Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & Antibakterieller Schutz schützt Zähne und Zahnfleisch, schon ab der ersten Anwendung - und legt damit eine Basis für eine optimale Mundgesundheit.

Wussten Sie, dass tägliches Zähneputzen nicht nur vor Zahnstein, Karies und Co. schützt, sondern auch positive Auswirkungen auf unsere allgemeine Gesundheit hat? Dass sich Krankheiten im Mund auf den ganzen Körper auswirken können, ist wissenschaftlich bewiesen. Ein Grund mehr also, es mit dem täglichen Zähneputzen ganz genau zu nehmen - und dabei nicht nur den Zähnen, sondern insbesondere dem Zahnfleisch Aufmerksamkeit zu schenken: Denn gesundes Zahnfleisch ist die Basis für gesunde Zähne. Mit der neuen Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & Antibakterieller Schutz bringt Oral-B eine Zahncreme auf den Markt, die das Zahnfleisch ganz besonders pflegt und schützt.

Pflegt Zähne und Zahnfleisch, ab der ersten Anwendung

Zahnfleischentzündungen werden in der Regel durch die Ansammlung von Plaque verursacht, die die Zähne überzieht und Millionen von Bakterien enthält. Wenn dieser Zahnbelag nicht täglich durch Putzen entfernt wird, kann er zu Zahn- und Zahnfleischproblemen wie Zahnstein und Zahnfleischentzündungen führen. Die meisten dieser Probleme sind durch eine konsequente Mundpflegeroutine zu Hause vermeidbar.

Oral-B hat gemeinsam mit Zahnärzten eine Zahncreme entwickelt, die bakterielle Plaque gezielt bekämpft und Zahnfleischproblemen vorbeugt: Die neue Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & Antibakterieller Schutz schützt Zähne und Zahnfleisch vor bakterieller Plaque, ab der ersten Anwendung.

Klinisch erwiesen: Effektive Wirkung und zuverlässiger Schutz

Die einzigartige ActivSchutz+-Formulierung schützt Ihre Zähne und sorgt für gesünderes Zahnfleisch - klinisch bestätigt. Wirksam durch die fortschrittlichste Oral-B Zahncreme-Technologie aller Zeiten.

Die ActivSchutz+-Formulierung:

bietet 2x mehr Plaque-Reduzierung* und beugt Plaque-Wachstum vor

vermindert bestehende Zahnfleischprobleme

erhöht die Widerstandsfähigkeit des Zahnfleischs

Oral-B ist es gerade in dieser Zeit wichtig, Menschen darüber aufzuklären, wie wichtig Zahnpflege und Zähneputzen ist - auch, wenn es um die allgemeine Gesundheit geht. Der Grund: Die Corona-Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf unseren Alltag, sondern auch auf die Mundgesundheit vieler Menschen. Von einem "dental desaster", einer "zahnmedizinischen Katastrophe" sprach Dr. Gerhard Konrad Seeberger, Präsident des Weltverbands der Zahnärzte (FDI), am Weltmundgesundheitstag im März.[1] Während des ersten Lockdowns mussten Zahnarztpraxen weltweit schließen. Millionen Termine für Vorsorgeuntersuchungen wurden abgesagt. Und auch nach der Wiedereröffnung und trotz umfassender Hygienemaßnahmen haben Menschen Routineuntersuchungen vermieden - mit dramatischen Auswirkungen, wie schon jetzt Ärzte weltweit berichten. Dabei seien die langfristigen Folgen dieser Millionen verpasster Vorsorgeuntersuchungen noch gar nicht absehbar.[1]Ein Grund mehr also, der Mundgesundheit eine besonders große Aufmerksamkeit zu schenken. Gesundes Zahnfleisch, gesunde Zähne, gute Allgemeingesundheit - mit der Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & Antibakterieller Schutz Zahncreme.

Die Varianten der neuen Oral-B Zahncreme sind ab dem 1. August im Handel erhältlich:

Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & Antibakterieller Schutz für 4,49 EUR [2]

Oral-B Zahnfleischpflege & Antibakterieller Schutz für 3,49 EUR [2]

Download - Presse- und Bildmaterial: https://lion.box.com/s/7by609gz5cm2lkyqag9nos4pokuqope1

*Im Vergleich zu herkömmlichen Fluorid-Zahncremes

[1] https://www.fdiworlddental.org/dental-disaster-one-year-after-first-lockdowns-dentists-around-world-confront-consequences-covid-19

[2] Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Mit den Ergebnissen des aktuellen Testlaufs 11/2020 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral-B und Aufsteckbürsten zum insgesamt 14. Mal als Sieger hervorgegangen.Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet.

Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Original-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuell