Fondsmanagement der Dickemann Capital AG erneut ausgezeichnet: "DC Value One" mit dem Boutiquen Award sowie von MountainView geehrt

Berlin (ots)

Der von der Dickemann Capital Aktiengesellschaft gemanagte Fonds "DC Value One" hat weitere Auszeichnungen erhalten. So wurde der "DC Value One" vom Finanzdaten-Spezialisten MountainViewin der Kategorie "Mixed Fund Global Flexible" und von der AECON Fondsmarketing in der Rubrik "Multi Asset" mit dem "Boutiquen Award" jeweils als Gewinner ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen unterstreichen die Bewertungen von renommierten, unabhängigen Research Agenturen, die den Fonds mit Top Ratings über alle Zeiträume bewerten.

Die in Berlin ansässige Dickemann Capital AG wurde außerdem vor Kurzem von der Citywire Gruppe für Finanzinvestoren und professionelle Berater als "Beste Fondsgesellschaft" in der Kategorie "Mischfonds Flexibel EUR" ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr über die großartige Bestätigung unserer wertorientierten Investment-Philosophie durch diese renommierten Institutionen der Finanzbranche. Das ist ein großer Ansporn für unser Analystenteam, auf diesem Level im Wettbewerb zu bestehen", erklärt Jürgen Dickemann, Vorstand und Gründer der Dickemann Capital Aktiengesellschaft.

Über die Dickemann Capital Aktiengesellschaft:

Die Dickemann Capital Aktiengesellschaft ist ein inhabergeführtes und bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im aktiven Fondsmanagement mit einem werthaltigen Investitionsansatz. Richtlinie und Ziel unserer Arbeit sind der Erhalt und eine langfristige Wertsteigerung des betreuten Vermögens für unsere Kunden. Für uns zählen bei der Investitionsauswahl ausschließlich Qualität und Wert zu einem angemessenen Preis. Zielkunden sind institutionelle und private Investoren. Dickemann Capital berät drei Fonds, den DC Value One, den JD 1 Special Value sowie den DC Value Global Equity, die sich durch eine hervorragende Wertentwicklung auszeichnen. Die Gesellschaft wurde 2008 vom Dipl.-Kfm. Jürgen Dickemann gegründet und verfügt über eine BaFin-Lizenz nach § 32 KWG. Den Aufsichtsrat bilden Prof. Dr. MBA Notger Carl, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Dr. Tobias Lenz, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender und Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht für Unternehmen, sowie Frank Ebach, Direktor Private Wealth Management, ODDO BHF AG.

Original-Content von: Dickemann Capital Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell