Oral-B

Neuer Look, bewährte Technologie: Oral-B verleiht seinem Zahncremeportfolio frischen Wind

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Neben der Umverpackung wird auch die Formulierung der beliebtesten Zahncremes optimiert

Probleme mit Zähnen und Zahnfleisch sind unangenehm und betreffen viele von uns. Wer kennt es nicht: Beim Verzehr von heißen oder kalten Speisen und Getränken spüren wir auf einmal einen blitzartigen Schmerz. Hypersensibilität ist hier das Stichwort. Diese ist bei Weitem keine Seltenheit, denn knapp 34% aller Menschen weltweit leiden an schmerzempfindlichen Zähnen[1]. Generell stellen Zahnfleischprobleme wie Entzündungen oder Zahnfleischbluten ebenfalls für über die Hälfte aller Europäer eine deutliche Belastung dar[2].

Der wichtige Zusammenhang zwischen Mund und Körper

Der Mund ist das Tor zum Inneren unseres Körpers. Eine gründliche und regelmäßige Mund- und Zahnhygiene ist daher besonders wichtig, denn beispielsweise können sich Zahnfleischentzündungen im schlimmsten Fall sogar auf deine allgemeine Gesundheit auswirken. Ist das Zahnfleisch entzündet und wird nicht behandelt, kann das zu einer so genannten Parodontose führen, die das Risiko für Allgemeinerkrankungen wie die Erkrankung der Atemwege oder des Herzkreislaufsystems deutlich erhöht[3].

Oral-B: Für eine verbesserte Mund- und Allgemeingesundheit

Genau hier setzt Oral-B mit seinen fortschrittlichen Produkten an, denn die Marke hat es sich zum Ziel gesetzt, die Mundgesundheit ihrer Konsumenten zu verbessern und ist nicht ohne Grund die von Zahnärzten am häufigsten empfohlene Dentalmarke weltweit[4]. Viele assoziieren lediglich innovative elektrische Zahnbürsten mit der Marke, jedoch bietet sie auch ein breites Produktportfolio an unterschiedlichen Zahncremes für die individuellen Bedürfnisse ihrer Konsumenten.

Ab April 2021 erstrahlen die Zahncremes von Oral-B sogar in neuem Glanz - nicht nur von außen, sondern auch von innen. Eine neue, verbesserte Formulierung für ein verbessertes Putzerlebnis ist das Resultat aus der engen Zusammenarbeit und Entwicklung mit Zahnärzten.

Ab sofort in neuem Glanz: Die Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-Repair Zahncreme

Die Zahncreme wurde speziell dafür entwickelt, Zahnfleischbluten zu reduzieren, Zahnschmelz zu remineralisieren und Plaquebakterien zu bekämpfen. Bereits Ende 2019 wusste die beliebte Zahncreme zu überzeugen: Im Testlauf 10/2019 von Stiftung Warentest setzte sich die Oral-B Zahnfleisch & Schmelz PRO-Repair mit der Spitzennote 1,3 an die klare Front. Nun wurde die Zahncreme rundum verbessert, um Konsumenten ein noch angenehmeres Putzerlebnis zu bieten.

Sie überzeugt nicht nur durch eine neu designte Verpackung, die sich nun klarer von anderen Oral-B Zahncremes unterscheidet und einzelne Produktvorteile deutlich hervorhebt, sondern auch durch die optimierte Formulierung. Für ein verbessertes Putzerlebnis bietet die neulich verbesserte Zahnfleisch & -schmelz PRO-Repair Zahncreme nun eine dickflüssigere Textur und zudem einen weniger süßen Geschmack, welcher von deutschen Konsumenten bevorzugt wird[5]. Zudem ermöglicht die neue Formel ein optimiertes Bakterienmanagement dank besserer Verfügbarkeit des Zinnfluorids, welches hilft, das Zahnfleisch zu revitalisieren und den Zahnschmelz zu remineralisieren.

Neuer Look, bewährte Technologie

Die ActivRepair+ Technologie der Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-Repair Zahncreme zeichnet sie aus. Sie hilft nämlich, Zahnfleischbluten zu reduzieren[6] und den Zahnschmelz vor säurebedingtem Zahnschmelzabbau zu schützen. Die einzigartige Kombination aus stabilisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid reduziert die Bakterienanzahl im Mund und verlangsamt den Stoffwechsel der verbleibenden Bakterien, für eine optimale Mundhygiene. Zusätzlich wird mit Natriumhexametaphosphat Verfärbungen vorgebeugt - für ein rundum strahlendes und gesundes Lächeln. Die Oral-B Zahnfleisch & Schmelz PRO-Repair Zahncreme ist in den Varianten Original, Sanftes Weiß und Extra Frisch für 4,49[7] EUR im Handel erhältlich.

Neben der Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-Repair Zahncreme wurden auch die Varianten der Oral-B Zahnfleisch Purify Zahncreme von innen und außen verbessert.

Der perfekte Begleiter für empfindliche Zähne - Die Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme ist das jüngste Mitglied der Oral-B Familie

Auch für empfindliche Zähne bietet Oral-B seit August 2020 eine Lösung in Form einer innovativen Zahncreme. Zugelassen als Medizinprodukt, lindert die Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch Balsam Zahncreme dank ihrer einzigartigen AktivBalsam-Technologie Schmerzempfindlichkeit sofort und langanhaltend und beruhigt zudem das Zahnfleisch. Sie bietet nicht nur Schutz für Zähne und Zahnfleisch, sondern reinigt effektiv und wirkt antibakteriell. So wird die Entstehung von Plaque gehemmt und Giftstoffe im Mund reduziert. Die Oral-B Sensitivität & Zahnfleisch Balsam Zahncreme ist in den Varianten Sanfte Reinigung und Extra Frisch für 4,49[7] EUR im Handel sowie in Apotheken erhältlich.

In Kombination mit der speziell entwickelten Oral-B Smart Sensitive elektrischen Zahnbürste und den Sensitive Clean Aufsteckbürsten können Sie Ihren schmerzempfindlichen Zähnen endgültig den Kampf ansagen. Die Oral-B Smart Sensitive ist für 149,99[7] EUR und die Sensitive Clean Aufsteckbürsten als 3er Pack für 11,99[7] EUR im Handel erhältlich.

Zeit zu sparen!

Achtung - im April, Mai und Juni gibt es auch die Möglichkeit beim Kauf der verschiedenen Oral-B Zahncremes zu sparen. Denn zwischen dem 12.04.-30.04.21 können Konsumenten mithilfe eines Coupons 1 Euro Sofortrabatt auf alle Oral-B Zahncremes ergattern. Zusätzlich gibt es zwischen dem 01.05.-30.06.21 einen "2 für 1"-Deal, ebenfalls auf alle Oral-B Zahncremes. Zugriff zu den Coupons gibt es unter anderem im Rahmen von Produktsamplings sowie direkt im Handel.

[1] Favaro Zeola L, Soares PV, Cunha-Cruz J. Prevalence of dentin hypersensitivity: Systematic review and meta-analysis. J Dent. 2019 Feb;81:1-6. doi: 10.1016/j.jdent.2018.12.015. Epub 2019 Jan 11. PMID: 30639724.

[2] Quelle: http://www.oralhealthplatform.eu/our-work/the-state-of-oral-health-in-europe/

[3] Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e. V. Volkskrankheit Parodontitis: Je früher erkannt, desto erfolgreicher kann behandelt.

[4] Basierend auf für P&G durchgeführten, weltweiten Befragungen einer repräsentativen Gruppe von Zahnärzten zwischen Oktober 2016 und Mai 2018

[5] Konsumenten-Studie in Deutschland, 2020

[6] RW Gerlach, P Amini.

[7] Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führende Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Original-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuell