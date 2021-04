Oral-B

Die Richtige finden und sparen: Oral-B bietet im Mai und Juni tolle Rabattaktionen für elektrische Zahnbürsten

Schwalbach am Taunus (ots)

Wechseln lohnt sich: Wer schon länger auf eine elektrische Zahnbürste umsteigen wollte oder über den Kauf einer neuen nachdenkt, kann jetzt im Mai und Juni bis zu 25 EUR beim Kauf einer elektrischen Oral-B Zahnbürste sparen - inklusive dem Spitzenmodell Oral-B iO. Von jung bis alt und vom Basic bis zum Premium Modell ist für jeden etwas dabei.

Die Bedürfnisse unserer Zähne und Zahnpflege sind so individuell wie wir selbst. Und doch möchten wir für sie alle das gleiche: ein gesundes und strahlendes Lächeln bis ins hohe Alter, Zahnverlust vermeiden und unsere Mundgesundheit erhalten. Unterschiedliche Beschaffenheiten von Zähnen und Zahnfleisch bedingt durch das Alter, die persönliche Veranlagung oder diverse Lebensumstände erfordern die richtige Zahnbürsten-Auswahl. Innerhalb des vielseitigen Produktportfolios von Oral-B, der von Zahnärzten am häufigsten empfohlenen Zahnpflegemarke weltweit, findet sich für jedes Zahnpflege-Bedürfnis die richtige Lösung.

In nur drei Schritten zur neuen vergünstigten elektrischen Zahnbürste

Für alle, die ihre Zahnpflegeroutine auf den neuesten Stand bringen wollen, hält Oral-B im Mai und Juni attraktive Spar-Coupons und Cashback-Aktionen für viele Zahnbürsten-Modelle bereit. Alle Coupons und Rabatte sind ganz einfach zu finden unter www.oralb.de/de-de/aktionen.

Und so geht's:

Sparen mit Spar-Coupon

- Schritt 1: Neue elektrische Zahnbürste auswählen - Schritt 2: Coupon herunterladen oder Online-Rabattcode kopieren - Schritt 3: Bei teilnehmenden Online-Händler kaufen

Sparen mit Cachback

- Schritt 1: Neue elektrische Zahnbürste bei teilnehmendem Händler kaufen - Schritt 2: Kaufbeleg hochladen und Teilnahmeformular einschicken - Schritt 3: Rückerstattung erhalten

Über Procter & Gamble:

P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Mit den Ergebnissen des aktuellen Testlaufs 12/2019 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral-B und Aufsteckbürsten zum insgesamt 13. Mal als Sieger hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet.

