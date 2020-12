berufundfamilie Service GmbH

Strategische Vereinbarkeit im Team kontra Coronastress: 73 Arbeitgeber für familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zertifiziert

- Insgesamt 331 Zertifizierungen im Kalenderjahr 2020

73 Arbeitgeber belegen zum Jahresende mit ihrer (wiederholten) Zertifizierung nach dem audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, dass eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik gerade auch in Krisenzeiten einen hohen Stellenwert bei strategisch ausgerichteten Organisationen hat. So tragen insbesondere die Maßnahmen zur Flexibilisierung von Arbeitszeit, -ort und auch -organisation dazu bei, den coronabedingten Herausforderungen wie Arbeit auf Distanz gerecht zu werden. Viele der Teams können mit Hilfe der Vereinbarkeitslösungen ihre Zusammenarbeit und Produktivität aufrechterhalten. Damit fühlt sich die berufundfamilie Service GmbH in ihrem Jahresmotto "TEAM2020" bestätigt, das nun von der fünften und abschließenden Zertifizierungsrunde zum 10.12.2020 gekrönt wurde. Insgesamt erhielten damit in diesem Kalenderjahr 331 Organisationen das Zertifikat für ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik.

Das Kuratorium der berufundfamilie honorierte das Engagement der aktuellen Zertifikatsempfänger - 35 Unternehmen, 28 Institutionen und zehn Hochschulen - mit der Erteilung bzw. Bestätigung des Zertifikats zum audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule. Diese sind damit (erneut) berechtigt, das Qualitätssiegel für eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik für (weitere) drei Jahre zu tragen. Das Zertifikat belegt, dass die Organisationen das von der berufundfamilie angebotene Auditierungs- bzw. Dialogverfahren erfolgreich durchlaufen haben und somit (weiterhin) einen strategischen Prozess nutzen, um die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie und Privatleben nachhaltig zu gestalten. Unter die zentralen Messgrößen ihres Engagements fallen in der dreijährigen Laufzeit des Zertifikats vor allem ihre individuell erstellten Zielvereinbarungen bzw. Handlungsprogramme. Die Implementierung der Maßnahmen wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft.

Unter den 73 Zertifizierten sind sechs Unternehmen und drei Institutionen, die die Auszeichnung zum ersten Mal erhalten haben: Butenschön und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB, GEKA GmbH, IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Kreissparkasse Waiblingen, Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, REWE Markt GmbH - Logistik national (Logistikstandort Neu-Isenburg), Barkhausen Institut gGmbH, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin und das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO).

Somit wurden 64 Organisationen im Rahmen einer Re-Auditierung bzw. eines Dialogverfahrens erneut begutachtet: Sechs Unternehmen und drei Institutionen erhielten zum zweiten Mal das Zertifikat. Sechs Unternehmen, vier Institutionen und eine Hochschule wurden zum dritten Mal zertifiziert. Den erfolgreichen Abschluss des Dialogverfahrens und damit den dauerhaften Charakter des Zertifikats sicherten sich die weiteren 44 Organisationen. Das Dialogverfahren ist ein schlankes Verfahren, das Arbeitgeber nutzen können, die sich seit mindestens neun Jahren mit dem audit für eine systematische betriebliche Vereinbarkeitspolitik einsetzen. 19 Organisationen (zehn Unternehmen, sechs Institutionen, drei Hochschulen) wurden nach erfolgreichem Abschluss des Dialogverfahrens zum vierten Mal ausgezeichnet. Elf Organisationen wurden mittels des Dialogverfahrens (fünf Unternehmen, fünf Institutionen, eine Hochschule) insgesamt zum fünften Mal und zehn Arbeitgeber (ein Unternehmen, vier Hochschulen, fünf Institutionen) bereits zum sechsten Mal begutachtet. Darüber hinaus erhielten vier Arbeitgeber (ein Unternehmen, zwei Institutionen, eine Hochschule) zum siebten Mal das Zertifikat: Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Commerzbank AG, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen sowie Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Die Liste der aktuellen Zertifikatsempfänger ist abrufbar unter: https://bit.ly/33YDgbu

Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das audit. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey trägt die Schirmherrschaft für das audit, das von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft - BDA, BDI, DIHK und ZDH - empfohlen wird. www.berufundfamilie.de

