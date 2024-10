GEERS Hörakustik

GEERS setzt auf KI-Hörgeräte: Wie Hörgeräte mit KI den Markt revolutionieren

München (ots)

Mit der Phonak Infinio Produktreihe präsentiert GEERS seinen Kunden eine bahnbrechende Marktneuheit: Die KI-Hörgeräte der neuen Generation läuten eine Revolution in der Klangverarbeitung ein und ermöglichen ihren Nutzern ein nie da gewesenes Hörerlebnis. Audéo Sphere(TM) Infinio Geräte nutzen die Vorteile der künstlichen Intelligenz wie nie zuvor - so werden unerwünschte Umgebungsgeräusche herausgefiltert und Gespräche in einer einzigartigen Klangqualität dargestellt.

KI-Technologien sind in aller Munde und revolutionieren gerade unzählige Branchen und Produkte. Das unschätzbare Potenzial von KI in der Medizin und in Medizinprodukten wie Hörgeräten wird durch GEERS und die Phonak Infinio Produktreihe für wahrlich innovative Hörlösungen genutzt und eingesetzt.

Problem erkannt. Problem gebannt: Phonak Infinio adressiert altbekannte Herausforderungen der Hörakustik

Leider keine Seltenheit: Menschen mit Hörverlust sehen sich bislang oft der Situation ausgesetzt, dass ihre Hörgeräte bei Gesprächen in lauten Umgebungen nicht zufriedenstellend mit dem Lärm mithalten können. Da die Geräte nicht in ausreichendem Maße zwischen Sprache und Umgebungsgeräuschen unterscheiden können, lässt die Qualität des Klangerlebnisses drastisch nach. Dies hat ein angestrengtes Hörverhalten sowie damit verbunden das Meiden von Gesprächen in lauten Umgebungen zur Folge.

Zusätzlich läuft das Zuordnen von Sprache bei Gesprächen mit mehreren Personen bislang nicht immer fehlerfrei ab. Es vergehen nicht selten wichtige Augenblicke, bis die Hörgeräte den Wechsel eines Sprechers registriert und dementsprechend im Klang angepasst haben - auch dies ist mit einer hohen Höranstrengung verbunden, können Wörter oder ganze Satzanfänge doch manchmal nicht richtig verstanden werden.

Darüber hinaus lässt die Konnektivität zu wünschen übrig, besonders bei älteren Modellen. Ist man beispielsweise mit dem Fernseher verbunden und verlässt kurz den Raum, so ist es nicht unüblich, dass die Bluetooth-Verbindung abreißt und neu hergestellt werden muss. Dieses kostet nicht nur das Verständnis der filmischen Handlung, sondern insbesondere Nerven.

Alles Tatsachen, die GEERS mit den KI-Hörgeräten von Phonak nicht weiter hinnehmen möchte. Um Menschen mit Hörverlust eine uneingeschränkte Teilnahme an sozialen Interaktionen sowie eine zuverlässige Konnektivität mit Kommunikations- und Unterhaltungsgeräten ermöglichen zu können, wurden die bisher bekannten Grenzen der Hörtechnologie in Frage gestellt. Das Ergebnis sind die innovativen Lösungen der Phonak Infinio Produktreihe - allem voran Hörgeräte mit KI der neusten Generation.

Künstliche Intelligenz & neurale Tiefen: Hörtechnologie auf dem nächsten Level

Das Herzstück des neuartigen KI-Hörgeräts Audéo Sphere(TM) Infinio stellt der einzigartige DEEPSONIC(TM) Chip dar. Die innovative Technologie erlaubt dank der Einbindung künstlicher Intelligenz eine sphärische Sprachklarheit. In alle Richtungen wird in Echtzeit die Sprache von Störgeräuschen getrennt und klar verständlich an den Träger weitergegeben - die Chance, ein Wort richtig und klar zu verstehen liegt besonders hoch. Ausgehend von der zusätzlichen Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses profitieren Personen mit Hörverlust so von einer deutlich reduzierten Höranstrengung bei Gesprächen in lauten Umgebungen.

Für diese Optimierung des Hörerlebnisses ist das Deep Neural Network (DNN) des DEEPSONIC(TM) Chips entscheidend. Mit 4,5 Millionen neuralen Verbindungen können Geräusche wie noch nie zuvor bestimmt und gezielt ausgeblendet werden. Um die Klangverarbeitung möglichst effektiv zu revolutionieren, wurde der Chip dafür mit 22 Millionen Klangbeispielen trainiert - so läuft das KI-Hörgerät keine Gefahr, einen Verlust in der Klangqualität einbüßen zu müssen.

Doch auch darüber hinaus überzeugt die Phonak Infinio Produktreihe mit einer Vielzahl an Vorteilen. Der neue ERA-Chip in einem jedem Hörgerät des Portfolios verarbeitet digitale Signale in bahnbrechender Geschwindigkeit und erlaubt eine zuverlässige Konnektivität von bis zu 8 Bluetooth-Geräten. Dank der AutoSense OS(TM) 6.0 Funktion passen sich die Hörgeräte zudem besser als zuvor an die Hörumgebung an und die mögliche Personalisierung der Passform erlaubt einen höchsten Komfort beim Tragen. Eine zusätzliche Verstärkung von Sprache in lauten Umgebungen bietet RogerDirect(TM) - eine Auswahl an verschiedenen drahtlosen Roger-Mikrofonen passt sich den Bedürfnissen des Trägers an und ist mit jedem Produkt der Phonak Infinio Produktreihe kompatibel.

Über GEERS

GEERS begleitet seit 70 Jahren Menschen mit Hörminderung auf dem Weg zurück zum guten Hören. Der Hörakustik-Spezialist bietet seinen Kunden moderne und qualitativ hochwertige Hörlösungen sowie ein herausragendes Beratungs- und Serviceangebot. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Medizinern und Wissenschaftlern, die Entwicklung neuer Anpassverfahren und die Einrichtung von spezialisierten Kinderhörzentren trägt GEERS dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit Hörminderung zu verbessern.

GEERS ist eine Marke der Sonova Retail Deutschland GmbH mit Sitz in Dortmund und Teil von Sonova Audiological Care, das über eines der weltweit größten Filialnetze in der Branche verfügt und seinen Kunden erstklassigen Service und Expertise mit den technologisch fortschrittlichsten Lösungen bietet. Mit rund 750 audiologischen Fachgeschäften und rund 2.200 Mitarbeitenden ist GEERS der führende Hörakustiker in Deutschland.

