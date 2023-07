Quiris Healthcare

Neue internationale Studie bestätigt Verbesserung der Hautqualität durch Kollagen-Peptide

Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein im menschlichen Körper - insbesondere auch in der Haut. In den tiefen Hautschichten bilden die Fasern des Proteins ein stützendes Gerüst, welches der Haut ihre Stabilität und Festigkeit verleiht. Außerdem sorgt Kollagen dafür, dass die Haut Feuchtigkeit speichern kann. Bereits ab dem 25. Lebensjahr wird weniger Kollagen produziert. Die Folgen: Die Haut wird trockener, verliert ihre jugendliche Frische und Falten entstehen.

Kollagen-Peptide verbessern die Hautfeuchtigkeit und -elastizität

Eine kürzlich im internationalen Fachjournal "Nutrients" veröffentlichte Übersichtsarbeit untersuchte die Auswirkungen von speziellen Kollagen-Peptiden auf die Hautfeuchtigkeit und Elastizität. Die Wissenschaftler analysierten in dieser Übersichtsarbeit 26 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) mit insgesamt 1.721 Patienten und entdeckten signifikante Verbesserungen im Vergleich zur Placebogruppe.

Qualität der Peptide ist entscheidend

Die Autoren stellten fest, dass die orale Einnahme von Kollagen-Peptiden die Hautfeuchtigkeit und Elastizität signifikant verbesserte. Die positiven Effekte variierten je nach Kollagenquelle und Dauer der Einnahme. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Qualität der Kollagen-Präparate von entscheidender Bedeutung auf die Hautverbesserung ist. Nachweise der Wirkung über produktspezifische Studien sind demnach essenziell, um die Wirksamkeit von Kollagen-Präparaten zu belegen, wie es bei dem Vorreiter ELASTEN der Fall ist.

ELASTEN-Wissenschaftler forschen weiter

"Die Studien mit ELASTEN wurden in dem Review überprüft und positiv beurteilt. Das ist eine besondere Bestätigung unserer Arbeit und unterstreicht die Bedeutung der Qualität in der Forschung", erklärt Wissenschaftler Dr. rer. nat. Gunter Lemmnitz aus dem Kollagen-Forschungsteam von ELASTEN. "Es zeigt, dass unsere Bemühungen, auf höchstem wissenschaftlichem Niveau zu arbeiten, nicht unbemerkt bleiben und einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Verständnisses von Kollagen-Peptiden und der Hautgesundheit leisten", so der Experte weiter.

Quelle: Pu, S.-Y.; Huang, Y.-L.; Pu, C.-M.; Kang, Y.-N.; Hoang, K.D.; Chen, K.-H.; Chen, C. Effects of Oral Collagen for Skin Anti-Aging: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2023, 15, 2080. https://doi.org/10.3390/nu15092080

Über ELASTEN

ELASTEN enthält eine speziell aufeinander abgestimmte Mischung aus natürlichen Kollagen-Peptiden, Acerolafrucht-Extrakt sowie den für die Hautgesundheit wichtigen Vitaminen C, E, Biotin und Zink. Nur in ELASTEN kommen die speziellen Kollagen-Peptide des [HC]-Kollagen-Komplex® zum Einsatz. Das ist wichtig, denn Kollagen-Peptide unterscheiden sich stark in ihrer Qualität. Ihre Zusammensetzung und Größe sind von entscheidender Bedeutung für die Bioverfügbarkeit und Nachhaltigkeit. Und auch die Effekte auf die Haut hängen stark von der Peptid-Qualität ab. ELASTEN Trinkampullen sind in allen Apotheken erhältlich.

Über Nutrients

Nutrients ist ein internationales, peer-reviewed Open Access Journal. Verschiedene Organisationen wie die Asia Pacific Nutrigenomics Nutrigenetics Organisation (APNNO), die Italian Society for Pediatric Nutrition and Gastroenterology (SIGENP), die Nutrition Society of New Zealand (NSNZ), die Ocular Wellness & Nutrition Society (OWNS) und andere sind mit Nutrients verbunden.

