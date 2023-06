Quiris Healthcare

Promis und 1.500 Gäste feiern bei der ELASTEN-Night

Gesellschaftliches Highlight beim 30. Jubiläum des Tennisturniers

TERRA WORTMANN OPEN in Halle (Westf.)

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Die ELASTEN-Night des internationalen Tennisturniers TERRA WORTMANN OPEN in Halle (Westf.) übertraf am Halbfinalsamstag alle Erwartungen: 1.500 geladene Gäste aus Showbiz, Wirtschaft und Politik feierten gemeinsam das 30. Jubiläum des Tennisturniers bis in die frühen Morgenstunden. Die glanzvolle Veranstaltung, die erstmals den Namen des Trink-Kollagens ELASTEN trug, etablierte sich einmal mehr als gesellschaftliches Highlight des ATP-Rasentennisturniers.

Staraufgebot am Red Carpet

TV-Moderatorin Frauke Ludowig, Singer-Songwriter Nico Santos und das Schauspielerehepaar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger sorgten auf dem roten Teppich für Begeisterungsstürme. Auch die Ausrichter der ELASTEN-Night, Hauke Thoma und seine Frau Hiltrud Thoma-Osthoff (QUIRIS Healthcare) sowie Turnierdirektor Ralf Weber mit seiner Familie ließen es sich nicht nehmen, sich auf dem Red Carpet fotografieren zu lassen. Weitere prominente Gäste: "Hallo Deutschland" Moderatorin Lissy Ishag, KIKA-Moderatorin Jessica "Jess" Schöne, Box-Weltmeister im Supermittelgewicht David Kerkmann und ELASTEN-Kampagnengesicht Viola Mazza und Influencerin Laura Noltemeyer brachten einen besonderen Glamour in das OWL-Event Center.

Internationale Gäste aus Vietnam

Die "Miss Grand Vietnam" Thien An Doan, die als Markenbotschafterin von ELASTEN in Asien fungiert, war ein besonderer Höhepunkt des Abends. Ihre Präsenz sorgte für zahlreiche bewundernde Blicke und unterstrich den internationalen Charakter der ELASTEN-Night. In einem Interview mit Frauke Ludowig auf der Bühne sprach sie über ihre erste Reise nach Deutschland und über ihre Haltung: "Ich habe gelernt, mir selbst treu zu bleiben. Wahre Schönheit kommt von innen und nach diesem Credo lebe ich."

Showprogramm der Extraklasse

Das vielfältige Showprogramm der ELASTEN-Night umfasste faszinierende Performances internationaler Artisten des GOP Variete-Theaters aus Bad Oeynhausen, einen spannenden Talk mit den Turnierfinalisten Andrey Rublev und Alexander Bublik und den sensationellen Auftritt von Nico Santos, der aufgrund der sich aufgrund der guten Stimmung begeistert äußerte "Unglaublich, ihr Ostwestfalen wisst, wie gefeiert wird. Danke für diesen tollen Abend!"

ELASTEN Trink-Kollagen

ELASTEN® ist Deutschlands erstes und marktführendes Trink-Kollagen für schöne Haut von innen. Es enthält spezielle Kollagen-Peptide, die die körpereigene Produktion von Kollagen und Hyaluron ankurbeln - für eine verbesserte Hautfeuchtigkeit, Hautelastizität und Struktur - am ganzen Körper! Die Hautstruktur in den tiefen Hautschichten wird gestärkt und ein geschwächtes Kollagengerüst erhält wieder mehr Stabilität und Elastizität.

Über die TERRA WORTMANN OPEN

Die TERRA WORTMANN OPEN ist ein jährlich stattfindendes ATP-Rasentennisturnier, das in Halle (Westf.) ausgetragen wird. Es hat sich zu einem der Highlights im internationalen Tenniskalender entwickelt und zieht jedes 100.000 Zuschauer Zuschauern und namhafte Athleten aus aller Welt an.

Original-Content von: Quiris Healthcare, übermittelt durch news aktuell