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Haben Sie das Zeug zum Superhirn? Jörg Pilawas neues Quiz "Wer ist Deutschlands Superhirn?" startet am Donnerstag in SAT.1

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Unterföhring (ots)

Wie gut können Sie sich Dinge merken? Erkennen Sie Muster schneller als andere? Sind Sie ein Ass in Logik-Rätseln? Wer diese Fragen mit Ja beantworten kann, könnte das Zeug zum Superhirn haben. Ab Donnerstag sucht Jörg Pilawa in seinem neuen SAT.1-Quiz "Wer ist Deutschlands Superhirn?" den vielseitigsten Kopf Deutschlands. Eine einzelne Stärke reicht nicht: Nur wer in den unterschiedlichsten Bereichen überzeugt, hat die Chance auf den Titel.

So funktioniert's:

50 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in "Wer ist Deutschlands Superhirn?" den kniffligen Aufgaben von Jörg Pilawa. In sechs Kategorien - Logik, Sprache, Rechnen, Merken, räumliches Denken und visuelle Wahrnehmung - stellen die Teilnehmer ihre Fähigkeiten unter Beweis. Kreis für Kreis geht es Richtung Zentrum - und die Aufgaben werden immer kniffliger. Wer am Ende in allen Bereichen überzeugt und sich gegen 49 Mitstreiter durchsetzt, wird Deutschlands Superhirn und gewinnt bis zu 50.000 Euro.

"Wer ist Deutschlands Superhirn?" - sechs Folgen, ab Donnerstag, 27. August 2026, in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one SAT.1 Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE

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