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Prime-Time-Sieg für SAT.1! Bundesliga-Auftakt Bochum - Hertha erzielt starke 13,4 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Erfolgreicher Fußballabend in SAT.1. Die Live-Übertragung des Auftaktspiels der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC holt am Freitagabend sehr gute 13,4 Prozent Marktanteil. SAT.1 sichert sich damit den Prime-Time- Sieg bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. Mehr Top-Fußball live in SAT.1. Den Franz Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München am 22. August und das Eröffnungsspiel der Bundesliga, FC Bayern München - VfB Stuttgart, am 28. August zeigt SAT.1 ebenfalls live und exklusiv im Free-TV. Start in die Fußball-Saison 2026/2027 live in SAT.1 und auf Joyn 22. August: Franz Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München 28. August: Eröffnungsspiel Bundesliga FC Bayern München - VfB Stuttgart Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.08.2026 (vorläufig gewichtet)

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