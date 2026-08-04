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SAT.1 eröffnet die Bundesliga-Saison mit einem Traditionsduell. VfL Bochum - Hertha BSC am Freitag exklusiv im Free-TV

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Unterföhring (ots)

Auftakt-Hammer. SAT.1 eröffnet die neue Bundesliga-Saison mit einem echten Top-Spiel. Der Münchner Sender zeigt das Traditionsduell zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC am Freitag, 7. August, live und exklusiv im Free-TV. Das "ran Fußball"-Team berichtet ab 19:50 Uhr vom ersten großen Fußballabend der Saison 2026/2027 aus dem Vonovia Ruhrstadion in Bochum. Die Aufstellung für das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga: Matthias Killing moderiert die Live-Übertragung. Jonas Friedrich kommentiert die Partie. Andrea Kaiser ist als Reporterin im Einsatz und Europameister Markus Babbel analysiert als "ran"-Experte das Spielgeschehen. Außerdem zu Gast: Ex-Bundesligaprofi Lewis Holtby. Mehr Top-Fußball live in SAT.1. Den Franz Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München am 22. August und das Eröffnungsspiel der Bundesliga, FC Bayern München - VfB Stuttgart, am 28. August zeigt SAT.1 ebenfalls live und exklusiv im Free-TV. Start in die Fußball-Saison 2026/2027 live in SAT.1 und auf Joyn 7. August: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga VfL Bochum - Hertha BSC 22. August: Franz Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München 28. August: Eröffnungsspiel Bundesliga FC Bayern München - VfB Stuttgart

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