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"SAT.1 :newstime" setzt eine Woche lang auf den Themenschwerpunkt Soziale Gerechtigkeit

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Unterföhring (ots)

Wie wackelig sind die Beine, auf denen der sogenannte Generationenvertrag zur Sicherung der Rente steht? Warum haben Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt immer noch schlechtere Karrierechancen als Männer? Wie realistisch ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt?

In der Themenwoche "Soziale Gerechtigkeit" widmet sich "SAT.1 :newstime" ab morgen, Montag, 3. August 2026, um 19:50 Uhr diesen und weiteren Fragen.

Den Auftakt macht ein Beitrag zum Thema "Stadt versus Land".

Wer sich ein Leben in der Stadt nicht leisten kann, wohnt meist auf dem Land. Doch die ländliche Idylle hat ihre Nachteile - wie zum Beispiel oftmals eine schlechtere medizinische Versorgung und die Abhängigkeit vom Auto. Im deutschen Grundgesetz steht, dass die Lebensverhältnisse gleichwertig sein sollen, egal, wo man lebt. ":newstime"-Reporterin Elena Brächer geht dieser Forderung nach und fährt für ihre Recherche nach Prüm in Rheinland-Pfalz. Hier sind die wirtschaftlichen Probleme des örtlichen Krankenhauses Dauerthema - die Zukunft ungewiss. Müssen die Menschen in Prüm bald auf ihre Klinik verzichten und haben so einen sozialen Nachteil gegenüber Stadtbewohnern?

ProSiebenSat.1-Chefredakteur Sven Pietsch: "Soziale Gerechtigkeit gehört zu den großen Themen unserer Zeit. In unseren Magazinen und Nachrichtensendungen beleuchten wir als ProSiebenSat.1 regelmäßig unterschiedliche Lebensrealitäten und Perspektiven und kommen so unserer journalistischen Verantwortung nach, zu einer fundierten Meinungsbildung beizutragen. Genau das ist diese Woche auch der Anspruch unserer :newstime-Serie 'Wie gerecht ist Deutschland?'."

Die Beiträge der Themenwoche "Soziale Gerechtigkeit":

Montag, 3. August: Stadt versus Land

Dienstag, 4. August: Jung versus Alt

Mittwoch, 5. August: Männer versus Frauen

Donnerstag, 6. August: Reich versus Arm

Freitag, 7. August: Ost versus West

Die Sendungen und Beiträge der "SAT.1 :newstime" finden Sie auch auf Joyn.

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