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Eine Zigarette für 150 Euro? Wer raucht? Wer widersteht? Verona Pooths "Villa der Versuchung" startet am Montag in SAT.1

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Unterföhring (ots)

"Als ich die erste Staffel gesehen habe, dachte ich nur: Mein Gott, strengt euch doch ein bisschen an." Reality-Charmeur Tommy Pedroni ist sich sicher: In der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" (ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1) sind die Promis klüger - und sparsamer. Schließlich blieben im vergangenen Jahr von 250.000 Euro gerade einmal 9.199 Euro übrig. "Das Ziel sollte sein: mehr als letztes Jahr. Das ist die Devise", findet auch Ballermann Sängerin Frenzy Blitz. Thorsten "Kasalla" Legat ergänzt: "Die Gewinnsumme sollte im Plus liegen." Doch die guten Vorsätze geraten schneller ins Wanken als gedacht. Noch bevor es richtig losgeht, greifen Jenny Elvers, Elsa Latifaj und Chika Ojiudo-Ambrose beherzt zu einer Zigarette - 150 Euro pro Stück. Der Jackpot schmilzt. Chika bringt es auf den Punkt: "Der Konsum gerät komplett außer Kontrolle." Und Käsekönig Roland Ludomirska? Der winkt direkt ab: "F*ck das Budget. Mir ist das scheißegal." Wer hält den Versuchungen wirklich stand? Und wer verabschiedet sich schneller vom Sparen, als die erste Zigarette angezündet ist?

Willkommen in der Luxusfalle:

Die Regeln bleiben gnadenlos. Die Versuchungen werden größer. Statt einer leergeräumten Villa wartet der volle Luxus direkt vor den Augen der Stars. Bett, Sofa, Pool - alles kann genutzt werden. Aber alles kostet. Jeden Tag aufs Neue. Tommy Pedroni ist fassungslos: "Das kann doch nicht alles was kosten?! 3.000 Euro pro Tag für den Pool? Das ist voll übertrieben!" Und als wäre das nicht genug, öffnet neben der Kostbar erstmals auch die "Anziehbar". Wer seine eigenen Klamotten tragen möchte, muss sie zurückkaufen. "Das heißt, ich muss meine eigenen Sachen jetzt nochmal kaufen?!", fragt Nicolas Puschmann ungläubig. Jenny Elvers kommentiert trocken: "Das ist wie das Finanzamt in Deutschland."

Produziert wird "Villa der Versuchung" von Banijay Productions Germany GmbH.

"Villa der Versuchung", ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.

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