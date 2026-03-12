Daniel Harbs

Daniel Harbs: Warum ein gesunder Darm über Energie, Stimmung und Alter entscheidet

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Müdigkeit trotz ausreichend Schlaf, ständig betrübte Stimmung ohne klaren Auslöser und das Gefühl, körperlich schneller zu altern als erwartet: Für viele von uns ist das längst Alltag. Während meist Hormone, Stress oder das Nervensystem dafür verantwortlich gemacht werden, bleibt die eigentliche Ursache oft unentdeckt. Was also steckt wirklich dahinter und was können Betroffene dagegen unternehmen?

Man fühlt sich „eigentlich gesund“, funktioniert im Alltag, achtet halbwegs auf Ernährung und Bewegung – und dennoch kippen Energielevel, Schlafqualität und innere Ausgeglichenheit schleichend. Anhaltende Erschöpfung, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme oder depressive Verstimmungen werden damit zum Dauerzustand. Echte Abhilfe dafür gibt es kaum, eigene Versuche bringen keine nachhaltige Verbesserung. Kein Wunder, denn eines wird dabei nur allzu oft übersehen: Der Darm ist nicht nur ein einfaches Verdauungsorgan, sondern eng mit dem Immunsystem, dem Stoffwechsel und dem Nervensystem verknüpft. „Gerät dieses komplexe Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht, reichen die Folgen weit über den Bauch hinaus. Auf Dauer können Erschöpfung, Entzündungen und mentale Instabilität dabei einander ungehindert verstärken – ein Kreislauf, der langfristig auch Alterungsprozesse beschleunigt“, warnt Daniel Harbs.

Als Ernährungsmediziner und Longevity-Experte beschäftigt sich Daniel Harbs seit Jahren mit Zellgesundheit, Stoffwechselprozessen und deren Einfluss auf Alterungsprozesse. Dabei gehört er zu den wenigen Medizinern in Deutschland, die Ansätze aus der Stressmedizin, der Mikronährstoffanalyse, der Leistungsmedizin und der Longevity-Forschung konsequent zusammenführen. In seiner modern ausgestatteten Privatpraxis kommen dabei hochentwickelte Diagnoseverfahren wie Telomer- und Epigenetik-Analysen zum Einsatz, mit denen sich das biologische Alter präzise erfassen lässt. Auf dieser Basis entstehen maßgeschneiderte, wissenschaftlich abgesicherte Konzepte, die auf Zellregeneration und langfristige Gesundheit ausgerichtet sind. Welche Rolle der Darm dabei spielt und inwieweit er sich auf Stimmung, Fitness und andere körperliche Belange auswirkt, verrät Daniel Harbs hier.

Der Darm als unterschätztes Steuerorgan: Wie sich sein Zustand auf uns auswirkt

Anatomisch gliedert sich der Darm in Dünn- und Dickdarm, die weit mehr leisten als reine Nahrungsverarbeitung. Im Dünndarm werden Nährstoffe über eine riesige Oberfläche aufgenommen, die durch Schleimhaut und Zotten vervielfacht wird. Der Dickdarm übernimmt die Rückgewinnung von Wasser und Elektrolyten und beherbergt das Mikrobiom – ein komplexes Ökosystem aus Milliarden Mikroorganismen. Dieses System steht in ständigem Austausch mit Stoffwechsel, Immunsystem und Nervensystem. Über das sogenannte enterische Nervensystem verfügt der Darm zudem über ein eigenes neuronales Netzwerk, das eng mit dem Gehirn verbunden ist. Damit wird er zu einem zentralen Steuerorgan für körperliche Leistungsfähigkeit und innere Balance.

So entstehen direkt im Darm zahlreiche Neurotransmitter, die lange ausschließlich dem Gehirn zugeschrieben wurden. Ein Großteil des körpereigenen Serotonins wird aber tatsächlich im Darm gebildet und beeinflusst Stimmung, Schlaf, Appetit und innere Ruhe. Auch Botenstoffe wie GABA, die eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem haben, können von bestimmten Darmbakterien produziert werden. Die Kommunikation verläuft dabei bidirektional: Ein gestörter Darm kann Stimmung und Stressresistenz negativ beeinflussen, während psychischer Dauerstress umgekehrt Verdauung, Mikrobiom und Darmbarriere schwächt. Diese enge Verbindung erklärt, warum chronische Erschöpfung, Stimmungstiefs und Verdauungsbeschwerden so häufig gemeinsam auftreten.

Wenn Alltagsfaktoren das Gleichgewicht kippen und die Darmbarriere nachgibt

Dauerstress, zuckerreiche und stark verarbeitete Ernährung, Alkohol sowie verschiedene Zusatzstoffe belasten die Darmflora, fördern auf Dauer Entzündungsprozesse und ziehen die Darmbarriere in Mitleidenschaft. Antibiotika und bestimmte Medikamente können das Mikrobiom zusätzlich massiv verändern und auch Bakterien reduzieren, die an der Neurotransmitter-Bildung beteiligt sind, betont Daniel Harbs. Schlaf- und Bewegungsmangel verschärfen diese Effekte weiter. Hält dieses Ungleichgewicht an, entsteht eine sogenannte Dysbiose: Die Vielfalt im Mikrobiom nimmt ab, potenziell schädliche Keime gewinnen die Oberhand. Die Folgen reichen von Blähungen und Bauchschmerzen bis hin zu Immunschwäche, chronischen Entzündungen und mentaler Erschöpfung.

Verliert die Darmbarriere als selektiver Filter zwischen Darminhalt und Blutkreislauf darüber hinaus ihre Wirkung und wird damit durchlässig, können weitere unerwünschte Stoffe in den Körper gelangen und das Immunsystem auf unvorhergesehene Weise aktivieren. Daraus resultierende chronische Entzündungen und Immunschwierigkeiten gelten als zentraler Treiber von Erschöpfung, Allergien und psychisch-neurologischen Symptomen wie Reizbarkeit, depressiver Verstimmung oder Konzentrationsproblemen.

Ganzheitliche Ansatzpunkte für nachhaltige Darmgesundheit

Aus Longevity-Perspektive wird der Darm somit nicht nur zu einem entscheidenden Hebel für körperliche wie mentale Gesundheit, sondern auch für leistungsfähiges Altern: Stabilität im Mikrobiom, eine intakte Barriere und ein aktiver Stoffwechsel unterstützen Zellgesundheit und Regeneration auf systemischer Ebene. Um genau das sicherzustellen und Probleme jeder Art zu vermeiden, bedarf es vor allem einer ballaststoffreichen, vielfältigen Ernährung in Kombination mit fermentierten Lebensmitteln zur Förderung eines stabilen Mikrobioms und der Bildung wichtiger Botenstoffe.

Bewusste Stressreduktion durch Achtsamkeit, Atemtechniken oder sanfte Bewegung wirkt sich ebenso positiv auf Darmflora und Nervensystem aus. Darüber hinaus unterstützt regelmäßige Bewegung sowohl den Stoffwechsel als auch die psychische Stabilität, weiß Daniel Harbs. Ausreichender Schlaf dient währenddessen als zentraler Regenerationsfaktor für Darm und Gehirn. Nach der unvermeidlichen Einnahme von Antibiotika kann zudem ein gezielter Wiederaufbau des Mikrobioms sinnvoll sein. Sollten bereits chronische Beschwerden auftreten, schafft eine fundierte Diagnostik, etwa durch Mikrobiomanalysen, die Grundlage für individuelle, nachhaltige Lösungen.

Mit seinem Buch „Der Stoffwechsel- & Longevity-Code“ bietet Daniel Harbs einen fundierten und verständlichen Einblick in die biologischen Mechanismen des Alterns. Er zeigt, wie moderne Prävention heute bereits auf Zellebene ansetzen kann – wissenschaftlich fundiert, praxisnah und ganzheitlich.

Für Leserinnen und Leser, die dieses Wissen nicht nur verstehen, sondern strukturiert und begleitet in den Alltag integrieren möchten, erscheint in Kürze der 90-Tage-Masterplan „Der Stoffwechsel- & Longevity-Code“, der auf den Inhalten des Buches aufbaut und eine systematische Umsetzung ermöglicht.

Darüber hinaus befindet sich auch die Ausbildung zum Stoffwechsel- und Longevity-Coach in Vorbereitung. Sie richtet sich an Menschen, die die Inhalte vertiefen und andere auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Energie und Langlebigkeit begleiten möchten.

Original-Content von: Daniel Harbs, übermittelt durch news aktuell