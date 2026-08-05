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Runde Sache. Jörg Pilawas neues Quiz "Wer ist Deutschlands Superhirn?" startet am Donnerstag, 27. August 2026, in SAT.1

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Unterföhring (ots)

Wer denkt am schnellsten? Wer kombiniert am cleversten? Wer löst selbst die kniffligsten Aufgaben? Ab Donnerstag, 27. August 2026, stellt Jörg Pilawa in der neuen SAT.1-Quiz-Show "Wer ist Deutschlands Superhirn?" die kognitiven Fähigkeiten seiner 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf die Probe. Gefragt sind Logik, Merkfähigkeit, räumliches Denken, visuelle Wahrnehmung, Rechnen und Sprache. Nur wer in allen sechs Disziplinen überzeugt, kann sich den Titel "Deutschlands Superhirn" und bis zu 50.000 Euro sichern.

So funktioniert das Quiz:

Auf Jörg Pilawas Spielfeld geht's rund: 50 Kandidatinnen und Kandidaten stehen im äußersten von sechs immer kleiner werdenden Kreisen. Schritt für Schritt, Runde für Runde, Kreis für Kreis spielen sie sich nach innen zu Moderator Jörg Pilawa. Wer zu wenig Fragen richtig beantwortet und somit die schwächsten kognitiven Fähigkeiten beweist, scheidet aus. Im Finale stehen sich die zwei stärksten Spieler im letzten Kreis gegenüber: Wer ist ein echter Allarounder und wird als Deutschlands "Superhirn" mit bis zu 50.000 Euro belohnt?

"Wer ist Deutschlands Superhirn?" ist eine Adaption des französischen Originals "Le Dernier Cercle" (entwickelt von Satisfaction - The Television Agency, im Vertrieb von Warner Bros. International TV Ltd) und wird produziert von Tresor TV.

"Wer ist Deutschlands Superhirn?" - sechs Folgen, ab Donnerstag, 27. August 2026, in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one SAT.1 Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE

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