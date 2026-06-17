NOMOS Glashütte

Was mechanische Uhren heute wertvoll macht

Warum Herkunft, eigene Uhrwerke und unabhängige Entwicklung an Gewicht gewinnen

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Glashütte (ots)

Wer heute eine feine mechanische Uhr kauft, schaut genauer hin. Gefragt sind Uhren, deren Herkunft erkennbar ist, deren Technik im eigenen Haus entsteht und deren Ausführung bis ins Detail überzeugt. Für Käuferinnen und Käufer lohnt sich der Blick hinter das Zifferblatt.

Zunächst die Herkunft: Bei Armbanduhren verweist die geschützte Herkunftsbezeichnung "Glashütte" auf einen besonderen uhrmacherischen Standard. Eine Uhr darf diesen Namen nur dann auf dem Zifferblatt tragen, wenn mindestens 50 Prozent ihrer Wertschöpfung in Glashütte, Deutschland erbracht werden. NOMOS Glashütte übertrifft diese Anforderung deutlich. Der nach Stückzahlen größte Glashütter Hersteller fertigt nahezu alle Einzelteile für seine Kaliber vor Ort.

Hinzu kommt die technische Eigenständigkeit. Die Manufakturkaliber von NOMOS tragen die Bezeichnung "DUW", kurz für Deutsche Uhrenwerke NOMOS Glashütte. Sie stammen aus eigener Konstruktion, sind auch im Automatikbereich ungewöhnlich flach und arbeiten hochpräzise. Als einer der wenigen Hersteller weltweit stattet NOMOS seine Uhrwerke mit einer eigenen Hemmung aus, dem NOMOS-Swing-System.

Viele gute mechanische Uhren sind mit einem Glasboden ausgestattet. Das macht Herkunft und Qualität sichtbar. Klassische Glashütter Merkmale wie Streifenschliff, Perlage, temperaturgebläute Schrauben und vergoldete Gravuren zeigen, mit welcher Sorgfalt die Einzelteile des Uhrwerks hergestellt und veredelt werden. Bei regelmäßiger Wartung kann eine gute mechanische Uhr über viele Jahre zuverlässig arbeiten - oft ein Leben lang.

Der Wert einer mechanischen Uhr bemisst sich also nicht allein an Markenwahrnehmung oder Design. Den Ausschlag geben uhrmacherisches Know-how, Handwerkskunst und die Fähigkeit, verlässliche Mechanik im eigenen Haus weiterzuentwickeln. NOMOS Glashütte verbindet dies mit der Verantwortung für den Standort Glashütte.

Dieses Jahr neu: Tangente neomatik 38 Update waldgrün

Diesen Anspruch veranschaulicht ein neues Modell der Manufaktur, Tangente neomatik 38 Update waldgrün. Die Uhr verbindet die klare Geometrie von Tangente mit einem ruhigen, tiefen Grün auf dem Zifferblatt. "Update" bezeichnet die innovative Datumsanzeige des Modells: Zwei rote Markierungen am Zifferblattrand setzen einen präzisen Akzent und rahmen das aktuelle Datum ein.

Im Inneren der neuen Uhr arbeitet das hauseigene Manufakturkaliber DUW 6101. Das automatische Uhrwerk verfügt über einen patentierten Mechanismus zur Datumsschaltung, eine beidseitige Schnellverstellung und eine besonders schlanke Konstruktion: Es ist nur 3,6 Millimeter hoch; die Uhr misst am Handgelenk lediglich 7,4 Millimeter.

Tangente neomatik 38 Update waldgrün zeigt, wie Gestaltung, Handwerkskunst und technische Eigenständigkeit zusammenwirken.

Unternehmensprofil

NOMOS Glashütte ist eine deutsche Uhrenmanufaktur mit Sitz in Glashütte, Sachsen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt mechanische Uhren mit eigenen Kalibern und verbindet Glashütter Uhrmacherkunst mit innovativer Konstruktion, hoher Fertigungstiefe und unabhängiger Entwicklung.

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