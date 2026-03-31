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Jenny Elvers, Jeanette Biedermann oder Jan Hofer? Wer kocht bei "Promi Taste" am Mittwoch, 8. April, in SAT.1 den perfekten Löffel?

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Unterföhring (ots)

Rinderfilet mit Sellerie, Melone, Gurke und Wasabi hat Jenny Elvers auf ihrem ersten Löffel bei "Promi Taste" wunderschön angerichtet. Jan Hofer hält mit Lachs, Spargel, Kartoffel, Sauce Béarnaise und Sauce Choron dagegen, Jeanette Biedermann bietet Garnele, Mango, Avocado, Tomate, Koriander und Tortilla an. Als erstes verkostet die hochkarätige Koch-Jury den Löffel von Jenny Elvers. "Da hat man Puls", stellt die Schauspielerin trocken fest. Doch sie darf sich freuen, denn Frank Rosin lobt: "Dieser schöne frische Sellerie-Ton vorne, dann diese Schärfe durch den Meerrettich und dann die Fruchtigkeit - stark!" Und auch der besonders anspruchsvolle Tim Raue ist zufrieden: "Das Fleisch war wirklich gut gegart. Ich muss sagen: sehr lecker!" Alexander Herrmann kann sich die Köchin oder den Koch des Löffels direkt in seinem Team vorstellen: "Da kannst du sofort coachen!" Und ein paar leckere Löffel später stellt Alex Kumptner fest: "Ey Leute, ich glaub, die Staffel wird geil."

In insgesamt sieben Folgen "Promi Taste" ab Mittwoch, 8. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 wagen sich neben Jenny Elvers, Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann und "Tagesschau"-Legende Jan Hofer neun weitere Promis an die Löffel: Reality-Star und Sängerin Melody Haase, Erfolgstrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, Schauspieler Andreas Hoppe ("Tatort), Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel und Schauspieler und Moderator Jochen Schropp. Wer landet in welchem Team, wer überzeugt die feinen Gaumen der Coaches und der hochkarätigen Gastjuroren mit Süße, Säure, Crunch, Schmelz, dem besten Geschmack und gewinnt am Ende den Pokal und 10.000 Euro für den guten Zweck?

"Promi Taste", Staffel 1, sieben Folgen, ab Mittwoch, 8. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch. Redseven Entertainment produziert.

Auf Nachfrage senden wir Ihnen gern ausführliche Interviews mit den Promis.

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