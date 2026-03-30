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Star-Aufgebot für die #VoiceKids: Wincent Weiss wird Co-Moderator im "The Voice Kids"-Finale am Freitag

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Unterföhring (ots)

Er weiß, wie man gewinnt: Zur Unterstützung der zwölf Finalistinnen und Finalisten im "The Voice Kids"-Finale kommt der zweimalige Sieger-Coach Wincent Weiss diesen Freitag, 3. April 2026, in die alles entscheidende Ausgabe der SAT.1-Musikshow zurück. Doch diesmal nimmt er nicht auf einem der berühmten roten Stühle neben den Coaches Leony, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler und HE/RO Platz. Stattdessen eröffnet der deutsche Popstar um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn gemeinsam mit allen Talenten die große Finalshow und performt zusammen mit ihnen seinen aktuellen Song "Kurz für immer". Doch damit nicht genug: An der Seite von "The Voice Kids"-Moderatorin Melissa Khalaj führt Wincent Weiss als ihr Co-Moderator durch das Finale und supportet die #VoiceKids-Finalistinnen und -Finalisten so durch die gesamte Show.

Wer gewinnt "The Voice Kids" 2026? Das sind die Finalistinnen und Finalisten:

Sie sind zwischen 9 und 15 Jahre alt, kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Irland und Tschechien:

#TeamAlvaro geht mit Danaya (10) aus dem Raum Stuttgart, Susey (14) aus dem Raum Bad Dürkheim und Fabio (15) aus Leipzig ins Finale.

geht mit aus dem Raum Stuttgart, aus dem Raum Bad Dürkheim und aus Leipzig ins Finale. Die Finalistinnen und Finalisten aus #TeamHERO sind Illia (13) aus dem Kanton Zürich (Schweiz), Lionella (14) aus dem Bezirk Tulln (Österreich) und Levy (13) aus Dresden.

sind aus dem Kanton Zürich (Schweiz), aus dem Bezirk Tulln (Österreich) und aus Dresden. #TeamLeony möchte mit Angelina (10) aus dem Raum München, Max (14) aus dem Raum Pilsen (Tschechien) und Marie (15) aus dem Raum Regensburg den #VoiceKids-Pokal holen.

möchte mit aus dem Raum München, aus dem Raum Pilsen (Tschechien) und aus dem Raum Regensburg den #VoiceKids-Pokal holen. Für #TeamMichaelPatrick gehen Hedi (9) aus dem Raum Berlin, Katelyn (13) aus dem Raum Dublin (Irland) und Renat (12) aus Solingen ins Rennen um den Sieg bei "The Voice Kids" 2026.

Wer gewinnt "The Voice Kids" 2026? So läuft das Finale ab:

Alle zwölf Finalistinnen und Finalistinnen singen je einen Solo-Song und treten zusammen mit ihrem Coach in einer besonderen Team-Performance auf. Dann sind die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt: Welches Talent wollen sie an der Spitze der SAT.1-Musikshow sehen? Wer bekommt von ihnen die meisten Stimmen über die Joyn-App, per Anruf und SMS?

Wer gewinnt "The Voice Kids" 2026? Das gibt es zu gewinnen:

Die Siegerin oder der Sieger von "The Voice Kids" darf sich über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 20.000 Euro freuen und eine eigene Single mit Embassy of Music produzieren.

Wer gewinnt "The Voice Kids" 2026? Diese Stargäste aus der "The Voice"-Familie sind dabei:

Neben den Coaches Leony, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler, HE/RO und Stargast Wincent Weiss unterstützen die aktuelle "The Voice of Germany"-Siegerin Anne Mosters und der letztjährige "The Voice Kids"-Sieger Neo die Finalistinnen und Finalisten in der Finalshow und präsentieren ihre neuesten Songs.

Das Finale von "The Voice Kids" in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn - diesen Freitag, 3. April 2026, um 20:15 Uhr

Alle Infos und Bildmaterial aller "The Voice Kids"-Finalistinnen und Finalisten sowie ihrer Coaches finden Sie unter presse.sat1.de

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