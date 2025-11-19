3sat

Neuer Dokumentarfilm in 3sat: Eine Suche nach Europa

Was ist Europa – und was lehrt uns seine Geschichte? Filmemacher Vadim Jendreyko sucht in "Das Lied der Anderen" Antworten. Auf seiner Reise durch den Kontinent begegnet er Menschen, hört ihre Geschichten und spürt den Mustern nach, die Kriege und Konflikte prägten. In der 3satMediathek ist "Das Lied der Anderen" (Deutschland/Schweiz 2024) abrufbar. 3sat zeigt den Dokumentarfilm am Montag, 24. November 2025, um 23.05 Uhr, in seinem Programm.

Sind wir in Europa in einer Endlosschleife gefangen? Müssen sich Geschichte und verheerende Kriege immer wiederholen? Mit dieser Frage eröffnet der Schweizer Filmemacher Vadim Jendreyko seinen Dokumentarfilm. In Belgien begegnet er einem Minenräumer, der Jahr für Jahr rund 20.000 Granaten aus dem Boden holt – Relikte des Ersten Weltkriegs, in dem 1,5 Milliarden Sprengkörper abgeworfen wurden. Von dort führt Jendreykos Reise nach Griechenland, in das Land, in dem die Demokratie ihren Ursprung nahm. Er besucht die Ausgrabungsstätten der Minoer, einer frühen matriarchal organisierten Hochkultur Europas, die ganz ohne Grenzen und Mauern auskam.

Auf seiner Reise trifft der Filmemacher Menschen, deren Denken und Handeln über kurzfristige Zweckorientierung hinausgeht. Ihre Stimmen verweben sich im Film zu einem vielschichtigen Chor, der Wege in eine offenere Zukunft aufzeigt. Ob eine Dirigentin in Sarajevo oder ein serbischer General, ein polnischer Vogelforscher im letzten Urwald Europas oder eine griechische Geologin auf Santorin – von Athen bis zum norwegischen Eismeer fängt der persönliche Essayfilm die Zwischentöne ein, die in den großen Debatten oft verloren gehen. Begegnungen verdichten sich zu einer poetischen Reflexion über Europa, seine Geschichte und die Hoffnung auf ein neues Miteinander.

