Julia Klöckner diskutiert auf dem Roten Sofa beim Kirchentag

Zusatztermin: Bundestagspräsidentin mit EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich und Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund

Ein lebhafter Austausch erwartet die Besucher*innen des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Hannover am Samstag, 3. Mai, um 13.10 Uhr auf dem „Roten Sofa“. Auf der „Bühne im Messepark“ diskutieren dann Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund über die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Die 30-minütige Gesprächsrunde wurde kurzfristig ins Programm genommen und wird moderiert von Karsten Frerichs, Chefredakteur des Evangelischen Pressedienstes (epd).

Heinrich und Siegesmund hatten vor einer Woche die CDU-Politikerin Klöckner zu einem Austausch beim Kirchentag eingeladen. Klöckner hatte die Debatte über die Rolle der Kirche in einem Zeitungsinterview zu Ostern angestoßen. Das „Rote Sofa“ des Evangelischen Medienverbandes in Deutschland bietet nun am Samstagmittag die Plattform für dieses Gespräch. Zuvor hält die Bundestagspräsidentin um 9.30 Uhr eine Bibelarbeit in Halle 14/15 auf dem Messegelände.

Insgesamt lassen sich beim „Roten Sofa“ 30 Persönlichkeiten aus Politik und Kirche, Gesellschaft, Kultur und Medien vom 1. bis 3. Mai 2025 (Donnerstag bis Samstag) durch Redakteurinnen und Redakteure aus den evangelischen Medienhäusern befragen. Weitere Gäste aus der Politik sind der frühere Bundespräsident Christian Wulff, der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), die Bundesvorsitzende der Grünen Franziska Brantner und Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Die Linke).

Veranstalter des „Roten Sofas“ ist in Kooperation mit dem Kirchentag der Evangelische Medienverband in Deutschland (EMVD) im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik.

Das volle Programm des Roten Sofas im Internet: https://www.emvd.de/emvd/rotessofa

Hannover, 30. April 2025

