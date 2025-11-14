3sat

3sat: Drei neue Kurzfilme zum Tema "Das Fremde"

Mainz (ots)

3sat zeigt drei neue Kurzfilme aus seiner Reihe "KlassiXS – Die großen Dramen in jungen Kurzfilmen", in der junge Regisseurinnen und Regisseure Klassiker der Weltliteratur zeitgemäß umsetzen. Diesmal geht es um das Thema "Das Fremde". Ihre drei neuen Kurzfilme sind ab Samstag, 15. November 2025, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek zu sehen und am Samstag, 22. November 2025, ab 21.50 Uhr, im 3sat-Programm. Die Reihe entsteht im Rahmen einer Kooperation zwischen 3sat und der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.

"Die Taufe" Samstag, 22. November 2025, 21.50 Uhr Basierend auf "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll Kurzfilm, Deutschland 2025 Regie: Jan-Oke Jens

Ein surrealer Trip zwischen Drogentraum und Realität: Hinnerk und Ronnerk, zwei Neonazis, haben sich in den Kopf gesetzt, eine Gruppe von Hippies während einer LSD-Zeremonie von ihren rechten Ideologien zu überzeugen. Doch der Plan geht nicht auf, es kommt ganz anders.

"Sonnenkönigin" Samstag, 22. November 2025, 22.20 Uhr Basierend auf "Die Jungfrau von Orleans" von Friedrich Schiller Kurzfilm, Deutschland 2025 Regie: Oskar Gaston Koller

Zwischen Klimakrise und Volksfest kämpft Johanna als Erntekönigin um Veränderung: Sie will den Ausbau der Solaranlagen voranbringen – doch sie stößt auf harten Widerstand.

"Fremd vertraut" Samstag, 22. November 2025, 22.50 Uhr Basierend auf "One of Twins" von Ambrose Bierce Kurzfilm, Deutschland 2025 Regie: Lionel Reinhardt

Juma lebt mit dem Gefühl, dass in seinem Leben etwas fehlt. Als er einem Fremden begegnet, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist, beginnt eine Reise in seine Vergangenheit – und in die Vergangenheit seiner Mutter.

