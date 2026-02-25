SAT.1

Guter Start für "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" in SAT.1

Unterföhring (ots)

Das Thema Bürgergeld bewegt die Menschen. Die SAT.1-Reportage "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" holt am Dienstagabend gute 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Damit liegt die Sendung klar über dem SAT.1-Senderschnitt. Bei den jungen Zuschauern (Z. 14-49 J.) schalten starke 8,3 Prozent ein.

Am kommenden Dienstag, 3. März 2026, um 20:15 Uhr will Paul Ronzheimer wissen, warum die Jugendkriminalität eskaliert. Er zeigt, wie leicht Jugendliche an Waffen kommen, besucht die SOKO Jugendkriminalität in Gelsenkirchen, spricht mit einem minderjährigen Straftäter, trifft eine gewaltbereite Jugendgang - und er fragt im Anschluss CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (CDU), wie Deutschland gegensteuern kann.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.2.2025 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell