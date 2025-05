rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"Berlin Sounds": Der rbb feiert die Stadt und ihre Musik

Berlin

Berlin ist die Stadt der Freiheit. Und: Berlin ist die Stadt der Musik. Kaum eine andere Metropole Europas hat musikalisch so viel zu bieten - von Welt-Orchestern und -Chören bis zu Underground-Bands und Straßenmusiker:innen. Von Oper bis Pop, von Klassik bis HipHop, von Techno bis Jazz. Die Klänge und Melodien sind so vielfältig und bunt wie das Leben in der Hauptstadt.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) feiert in diesem Sommer vom 6. Juni bis 25. Juli die Musikstadt Berlin mit einzigartigen Programmaktionen und zahlreichen Events. Im rbb Fernsehen, online und im Radio widmet sich der rbb den "Berlin Sounds" in all ihren Facetten. Mit dabei: Berliner Musikinstitutionen, Künstler:innen, Orchester, Bands und Initiativen.

Ulrike Demmer, Intendantin des rbb: "Einen Sommer lang bringt der rbb sein Programm, aber auch die Stadt zum Klingen. Wir freuen uns über die zahlreichen Kooperationen mit unseren musikalischen Partnern in Berlin und auf die Künstlerinnen und Künstler aus der Berliner Musikszene, die mit uns und unserem Publikum ihre Genres feiern und ihre Liebe zur Musik teilen. Das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der Spaß macht."

Von Klassik bis HipHop, von Techno bis Jazz: Konzerte, Dokus, Podcasts

Die gleichnamige Doku-Reihe "Berlin Sounds" erzählt, wie seit den 1960er-Jahren neue Bands und Musikrichtungen Rhythmus und Lebensgefühl der Stadt veränderten. Eine dreiteilige Hommage an die Musik, die Berlin ausmacht und die Menschen, die sie mit musikalischer Leidenschaft prägen und prägten (11., 18. und 25. Juni, 20.15 Uhr, rbb Fernsehen).

In ihrem Videopodcast "Berlin Sounds Inside" begrüßt Musikjournalistin Anja Caspary prägende Stimmen der Hauptstadt. Sie spricht mit prominenten Musikschaffenden wie Annette Humpe von "Ideal", Gernot Bronsert von "Modeselektor" und "Moderat", Blixa Bargeld von den "Einstürzenden Neubauten" oder der Rapperin "Ikkimel" u.a. über die Frage, was den Sound dieser Stadt so besonders macht (ab 10.6. immer dienstags rbb Fernsehen, ARD Audiothek, ARD Mediathek).

Pünktlich zur Fête de la Musique wechseln die "FritzSessions" vom Club ins Freie und holen die angesagtesten Newcomer auf die Bühne des Cassiopeia Sommergarten: HEADJET, REEZA, LISKA, ZECK und VICKY. Das bekannte Mitsing-Event SING DELA SING ist zu Gast im Haus des Rundfunks an der Masurenallee. Eingeladen von rbb 88.8 singen im Lichthof hunderte Berliner:innen zusammen Berlin Sounds, die glücklich machen (24.7. u. 25.7.).

Natürlich darf auch die alljährliche Übertragung der Berliner Philharmoniker aus der Waldbühne nicht fehlen, live auf radio3 und im rbb Fernsehen: Am 28. Juni nimmt Dirigent Gustavo Dudamel das Publikum mit auf eine musikalische Reise quer durch Nord- und Südamerika. Im "Kultursalon" von radio3 ist am 11. Juni bei "Die Absolventen" die Klasse der Geigerin Antje Weithaas von der Hochschule für Musik Hanns Eisler mit einem exklusiven Konzert zu Gast. Am 22. Juli spielt der Gewinner des Jazzpreises Berlin 2025 Tobias Delius im Studio 14, der rbb Dachlounge. Unter dem Titel "Das Horn und seine Freunde" gibt es beim 111. radio3 Kinderkonzert Kammermusik mit Musiker:innen vom Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und spannende Geschichten im Großen Sendesaal (29.6.).

Am Pfingstmontag steht beim Radioday auf radioeins alles im Zeichen der legendären Musik aus und über Berlin (9.6., 9.00 bis 19.00 Uhr). Auchradio3 widmet sich an diesem Tag mit einer vierstündigen Sondersendung der vielfarbig irisierenden Musik der Stadt. Das "rbb24 Inforadio Kultur Spezial" bietet am 9. Juni einen ganzen Tag voller Geräusche, Klänge und Musik aus der Region. Im Rahmen eines "Berlin Sounds-Spezial" sind vom 10. bis 13. Juni Berliner Künstler:innen und Bands im "studioeins" von radioeins zu Gast.

"DER TAG" stellt im Rahmen von "Berlin Sounds" fünf unterschiedliche Musiker:innen vor, die auf der Straße musizieren. Im rbb24 Inforadio "Forum" dreht sich alles um die Frage "Musikstadt Berlin in der Krise?".

Im Studio 14 erwartet das Publikum vom 7. bis 13. Juli jeden Abend eine musikalische Veranstaltung, darunter das "Berlin Sounds Quiz" in Kooperation mit The Quiz Night Show, "Berlin Sounds Karaoke" mit rbb 88.8 sowie "DJ Sounds" mit Heimlich Knüller, Eigenstil, B2B und Ute Ungewiss.

Das rbb Fernsehen zeigt die Musik-Doku "Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin" von SWR, rbb, ARD Kultur und hr über die kostenlosen Konzerte des Künstlers im Sommer 2024 an Berliner Brennpunkten (6.6., 22.00 Uhr). Auch die Doku "Max & Joy - Komm näher" (ARD Kultur, SWR, BR, rbb), die Max Herre und Joy Denalane, eines der prägendsten Musikerpaare Deutschlands, auf ihrer Reise zum ersten gemeinsamen Album begleitet, ist im rbb Fernsehen zu sehen.

Ausgewählte Konzerte des Festivals "Tempelhof Sounds 2022" sendet das rbb Fernsehen freitagnachts ab 6. Juni, samstagnachts gibt es in der Reihe "TXL Berlin Recordings" DJ-Sets zu erleben (ab 7.6.). Am 5. Juli werden die Filme "Berlin Calling" (2008) und "Berlin. Die Sinfonie der Großstadt" (1927) ausgestrahlt.

Bis Ende Juli folgen zahlreiche weitere Programmaktivitäten und Veranstaltungen. Alle Infos zum Programm und zu den Tickets sind auf der Homepage zu finden.

