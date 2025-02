coeo Group

coeo Group gründet mit der cAI Technology GmbH eigenes KI-Unternehmen

Berlin (ots)

Vom AI-Lab zur eigenen KI-Unit

Die coeo Group, eines der führenden technologiegetriebenen Inkassounternehmen in Europa, geht mit der Gründung der cAI Technology GmbH den nächsten Schritt in der KI-gestützten Prozessautomatisierung. Aus dem AI-Lab in Berlin hervorgegangen, entwickelt das neue Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen, die Unternehmen helfen, ihre Geschäftsprozesse effizient zu automatisieren und eine nahtlose Customer Experience zu bieten.

Mit der rasant fortschreitenden KI-Entwicklung stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Innovationen effektiv zu nutzen und gleichzeitig neue regulatorische Anforderungen wie den AI-Act in Europa zu erfüllen. Die cAI Technology GmbH bietet zukunftsweisende KI-Agenten und Conversational AI-Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren lassen - für mehr Effizienz, weniger Fehler und bessere Kundeninteraktionen.

AI-Services: Innovation für datengetriebene Unternehmen

cAI entwickelt und betreibt KI-Lösungen in zentralen Schlüsselbereichen:

Conversational AI & Natural Language Processing (NLP) - Intelligente Sprach- und Textagenten für Kundenkommunikation, inklusive automatisierter Anrufbearbeitung, E-Mail-Management und Sentiment-Analysen.

Robotic Process Automation (RPA) - Automatisierung repetitiver Prozesse zur Effizienzsteigerung und Reduktion menschlicher Fehler.

AI-as-a-Service (AIaaS) - Skalierbare, cloudbasierte KI-Dienste für Sprachverarbeitung, Bilderkennung, prädiktive Analysen und mehr.

KI für Compliance & Regulierung - Automatisierte Überwachung gesetzlicher Vorschriften, inklusive Betrugserkennung, Dokumentenprüfung und Datenschutz-Compliance.

Data-Driven Insights - KI-gestützte Analysen zur besseren Entscheidungsfindung, z. B. bei Kundenverhalten, Markttrends und Risikoanalysen.

Zukunftsvision: Innovation mit Verantwortung

Die cAI Technology GmbH verbindet technologische Exzellenz mit verantwortungsbewusster KI-Nutzung. Sicherheit, Fairness und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus. „Während viele noch über KI sprechen, setzen wir bereits um - und gestalten aktiv die Zukunft smarter, technologiegetriebener Prozesse“, sagt Sebastian Ludwig, CEO der coeo Group.

Dr. Kevin Yam, Geschäftsführer der cAI Technology GmbH, ergänzt: „Unsere Vision ist es, KI-gestützte Prozesse kontinuierlich effizienter, transparenter und leistungsfähiger zu machen. Die Kombination aus Forschung, Entwicklung und verantwortungsvoller Anwendung ist der Schlüssel für nachhaltige Innovation.“

Mit einem Team aus AI Engineers, Data Scientists und Branchenexperten in Berlin verfolgt cAI das Ziel, Unternehmen weltweit bei der digitalen Transformation zu begleiten und als führender Anbieter für KI-Lösungen neue Maßstäbe zu setzen.

cAI Technology GmbH

Die cAI Technology GmbH, eine Tochtergesellschaft der coeo Group, mit Sitz in Berlin, unterstützt im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Prozessautomatisierung. Mit maßgeschneiderten KI-Lösungen hilft cAI Unternehmen weltweit dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und zukunftsfähig auszurichten. Das Unternehmen bietet Lösungen und Agenten in den Bereichen Conversational AI, Robotic Process Automation, Compliance, Datenanalyse und KI-as-a-Service.

Website: cAI Technology GmbH

