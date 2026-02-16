SAT.1

Wer kennt den Song "Scrambled Eggs"? Matthias Opdenhövel weiß, welcher Welthit dahintersteckt - am Donnerstag in "Hast Du Töne?"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

16. Februar 2026. Wer kennt den Song "Scrambled Eggs"? Die Antwort: Jeder! Denn es handelt sich um die Ursprungsversion eines Welthits. Von welchem? Die Antwort gibt Matthias Opdenhövel am Donnerstag um 20:15 Uhr in SAT.1: Die Musik-Quiz-Show "Hast Du Töne?" kommt mit sechs neuen Folgen zurück.

Als Teamkapitäne stellen Chart-Show-Urgestein Oliver Geissen, Musik-Dino Sasha und Schauspielerin Caroline Frier ihr Musikwissen unter Beweis. Wer errät, welche Songs das Publikum pantomimisch darstellt? Wer erkennt die zwei gleichzeitig gespielten Lieder im Spiel "Ich Mash Up"? Und wer hört schon nach dem ersten Ton der Live-Studio-Band "Tönlein Brillant", welcher Hit gespielt wird? Das Duo, das in neun Spielrunden die meisten Punkte erspielt, gewinnt bis zu 30.000 Euro für seinen Zuschauerblock.

Diese Promis quizzen in der neuen Staffel "Hast Du Töne?":

Folge 1: Alexander Kumptner, Lucas Gregorowicz, Meltem Kaptan

Folge 2: Sandy Mölling, Luca Hänni, Isabell Varell

Folge 3: Enie van de Meiklokjes, Tom Beck, Panagiota Petridou

Folge 4: Janin Ullmann, Noah Becker, Mandy Capristo

Folge 5: Angelina Kirsch, Pasquale Aleardi, Andrea Kiewel

Folge 6: Laura Karasek, Pascal Hens, Sarah Engels

Produziert wird das Musik-Quiz von Banijay Productions Germany.

"Hast Du Töne?", sechs Folgen ab 19. Februar 2026, immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Der Donnerstag geht musikalisch weiter: "Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher" kommt ab 19. Februar direkt im Anschluss an "Hast Du Töne?" in SAT.1 und auf Joyn.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell