Cleverer als der Weihnachtsmann? SAT.1 und Joyn zeigen "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Weihnachts-Spezial" am Donnerstag, 18. Dezember

100 % Weihnachtsstimmung in "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Weihnachts-Spezial" am Donnerstag, 18. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Wirft Jörg Pilawa sich in einem Weihnachtspullover in Schale? Kommt der Weihnachtsmann selbst vorbei? Hören wir die Englein singen? Werden die prominenten Rategäste, die "No Angels" Nadja und Sandy, ein Weihnachtsständchen trällern? Die Antwort auf diese Frage gibt es für 100 % der Zuschauer im Weihnachts-Spezial des erfolgreichen "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?".

Feststeht, dass Jörg Pilawa auch diesmal den Scharfsinn seiner Gäste testet. Von Rechenaufgaben über Wortspiele bis hin zu optischen Täuschungen. Wer ist cleverer als 50 %, 75 % oder sogar 99 % der Nation? Wer beantwortet alle Fragen korrekt und sichert sich 100.000 Euro? Wer gehört zu den schlauesten 1 % Deutschlands?

Das ist neu: Wird die 1 %-Frage im Studio nicht gelöst, haben die Zuschauer zu Hause über die Joyn Smartphone-App die Chance die Frage zu lösen und 5.000 Euro zu gewinnen.

Schon ab Donnerstag, 13. November, zeigt SAT.1 neue Ausgaben der erfolgreichen Quiz-Show mit Jörg Pilawa.

So funktioniert die Show

"Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidatinnen und Kandidaten können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Die Siegerin oder der Sieger erhält bis zu 100.000 Euro.

Zu Hause mitquizzen und Geld gewinnen

Parallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn-App zeitgleich mitquizzen und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen. Weitere Infos online unter: sat1.de

Hier entgeht Ihnen nichts: "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ist in Ultra-HD zu sehen - in SAT.1 UHD und auf ProSiebenSat.1 UHD.

"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Weihnachts-Spezial" - am Donnerstag, 18. Dezember 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Neue Folgen von "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - ab Donnerstag, 13. November 2025 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

