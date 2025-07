Senat der Wirtschaft Deutschland

SDG Innovation Award 2025: Bewerbungsphase gestartet

Nachhaltige Lösungen und zukunftsweisende Projekte gesucht

Bonn

Die Bewerbungsphase für den SDG Innovation Award 2025 hat begonnen. Unternehmen, Kommunen, Initiativen sowie Bildungsakteure sind aufgerufen, sich mit innovativen Projekten zu bewerben, die einen Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) leisten. Die Einreichung ist ab sofort unter www.sdg-innovation.com möglich. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2025.

Gesucht werden Ansätze, die inspirieren und zeigen, wie nachhaltige Entwicklung konkret gelingen kann. Die Auszeichnung würdigt Projekte, die ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Agenda 2030 verbinden und konkrete Wirkung entfalten - lokal, regional oder international. Ziel ist es, solche Lösungen sichtbar zu machen und die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern.

Im vergangenen Jahr gingen über 270 Bewerbungen aus 38 Ländern ein. Die Preisträger kamen unter anderem aus Deutschland, Schweden, Kamerun, Argentinien, Sierra Leone und den USA. Ausgezeichnet wurden unter anderem Unternehmen wie VAUDE, Alfred Ritter oder WILO, Städte wie Buenos Aires, Freetown oder Lüdenscheid sowie Bildungsinitiativen der Volvo Group oder die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima.

Der SDG Innovation Award wird gemeinsam vom Senat der Wirtschaft Deutschland und der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) vergeben. Die internationale Fachjury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und internationalen Organisationen. Neu in der Jury 2025 ist Dr. Martin Frick, Direktor des World Food Programme (WFP), einer der zentralen UN-Organisationen zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Wie bereits in den vergangenen Jahren wirkt Dr. Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO, in der Fachjury mit. Ebenso gehören Prof. Dr. Estelle Herlyn, Dieter Overath, Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg, Frithjof Finkbeiner, Max W. Römer, Prof. Dr. Thomas Heupel und Prof. Dr. Hendrik Müller der hochkarätigen Fachjury an.

Die Auszeichnung wird in drei Kategorien vergeben:

Unternehmen: Innovative Lösungen, nachhaltige Lieferketten, technologische Entwicklungen

Städte, Gemeinden & Landkreise: Strategien und Maßnahmen für nachhaltige Stadt- und Kommunalentwicklung

Jugend & Bildung: Projekte und Programme aus dem Bildungsbereich mit SDG-Fokus

Die feierliche Preisverleihung findet am 6. Dezember 2025 in München statt. Sie wird gemeinsam von UNIDO und dem Senat der Wirtschaft ausgerichtet.

