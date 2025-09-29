SAT.1

The Regels macht Big Brother: Popstar Marc Terenzi, Schauspielerin Doreen Dietel und Reality-Star Paco Herb ziehen bei "Promi Big Brother" ein



Big Brother verrät fünf weitere Bewohner:innen für Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft: Boyband-Legende Marc Terenzi, Schauspielerin Doreen Dietel, Reality-Star Paco Herb, TV-Sternchen Pinar Sevim und Content Creator SatansBratan ziehen bei "Promi Big Brother" ein. SAT.1 zeigt die ersten Geschehnisse aus dem Haus in der Auftaktshow von "Promi Big Brother" am Montag, 6. Oktober 2025, live um 20:15 Uhr. Auf Joyn können die #PromiBB-Fans bereits ab Samstag, 4. Oktober 2025, 15:00 Uhr, den Einzug und das erste Aufeinandertreffen rund um die Uhr im 24/7-Livestream verfolgen.

Kehrt ins Haus ein: Marc Terenzi (47, Popstar)

"Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin. Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat", erklärt Popstar Marc Terenzi. Der 47-Jährige wagt nach einem Klinikaufenthalt 2024 für Entzug und mentale Gesundheit bei "Promi Big Brother" einen Neuanfang. 1999 startet er seine Karriere als Mitglied der Boyband Natural und ist mehrfach in TV-Formaten zu sehen, darunter in der ProSieben-Dokusoap "Sarah & Marc in Love" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Neues Dahoam: Doreen Dietel (50, Schauspielerin)

Die in Thüringen geborene Schauspielerin hat ihren Durchbruch mit der Rolle als Trixi in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam", wo sie über 13 Jahre lang das Publikum begeistert. Reality-Erfahrung sammelt sie unter anderem 2019 im Dschungelcamp und 2022 bei "Prominent getrennt". Was sie an "Promi Big Brother" reizt? "Bei 'Promi Big Brother' gibt es keinen Schnitt, kein Verstecken - wer will, kann uns rund um die Uhr beobachten. Andere Formate zeigen Highlights - #PromiBB zeigt alles. Das ist nicht nur Unterhaltung, das ist krasse Selbsterfahrung."

Neue Herberge: Paco Herb (29, Reality-Star)

Aus der Reality-TV-Szene nicht mehr wegzudenken: Paco Herbs erstes Format ist "Love Island" (2021), es folgen "Kampf der Realitystars" und "Are you the One?". Bekannt für seine strategische, dominante Art, gewinnt er 2024 die erste Staffel von "The 50", stürzt in der zweiten Staffel (2025) aber durch Shitstorms und Konflikte ab. Was er sich bei "Promi Big Brother" vorgenommen hat? Paco: "Den Sieg! Und die Herausforderung, mit spannenden und gleichzeitig herausfordernden Charakteren die Zeit zu überstehen. Ich möchte über mich hinauswachsen. Gute Laune mitbringen, tiefgründige Gespräche führen und mich von einer neuen Seite zeigen."

Taffer Neueinzug: Pinar Sevim (TV-Sternchen)

"Am meisten Respekt habe ich davor, 24/7 unter Beobachtung zu stehen und keine Rückzugsorte zu haben. Ich bin ein sehr offener Mensch, aber es ist ungewohnt, wenn man nie einen Moment ganz für sich hat", erzählt Pinar Sevim vor ihrem Einzug bei "Promi Big Brother". Pinar ist bekannt aus Formaten wie "Die Teenie-WG", der "taff"-Reihe "Mimi & Pinars Welt", "We Are Family" und "Kiss or Crash". Nach ihrer ersten TV-Karriere zieht sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und kehrt erst 2025 für "Kampf der Realitystars" zurück ins Reality-TV.

Social-Media-Teufel aus Österreich: SatansBratan (25, Content Creator)

Erik alias SatansBratan macht sich mit seinen Parodie-Videos auf TikTok und Instagram einen Namen und begeistert dort Millionen Follower. 2023 gewinnt der Wiener Content Creator mit seiner damaligen Partnerin die österreichische Reality-Show "Forsthaus Rampensau", 2024 folgt die Teilnahme bei "Match in Paradise". Der 25-Jährige kündigt an: "Ich möchte coole Leute kennenlernen und die Show unvergesslich machen. Mein Albtraum wäre, wenn ich mich mit keinem dort verstehe. Das glaube ich aber nicht."

Insgesamt hat Big Brother bereits zwölf Promis als Bewohner:innen seines Hauses eingeladen. Neben Marc Terenzi, Doreen Dietel, Paco Herb, Pinar Sevim und SatansBratan ziehen ein:

"Bachelor" Andrej Mangold

Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny

Schlagersänger Achim Petry

"K11"-Legende Michael Naseband

Reality-Star Christina Dimitriou

Reality-Star Laura Blond

TikTok-Mama Karina2you

Wer zieht noch ein? Das verrät Big Brother exklusiv am Donnerstag, um 12:00 Uhr in "Promi Big Brother - Der Countdown" live auf Joyn. Akkreditierte Journalist:innen können ihre Fragen zur neuen Staffel in der Pre-Show stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis Mittwoch, 1. Oktober 2025, um 16:00 Uhr bei lisa.wittke@seven.one an.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 4. Oktober 2025, 15:00 Uhr, rund um die Uhr streamen auf Joyn

"Promi Big Brother" ab 6. Oktober 2025, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

