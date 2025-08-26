SAT.1

SAT.1 feiert grandioses Finale von "Villa der Versuchung"

Unterföhring (ots)

Herausragend! Mit dem Finale der neuen Realityshow "Villa der Versuchung" feierte SAT.1 am Montagabend Top-Quoten.Die Reunion-Show "Villa der Versuchung - Die große Abrechnung" (22:55 Uhr) sorgte für hervorragende 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Schon vorher verfolgten grandiose 8,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen gespannt, wie Jasmin Herren das Finale von "Villa der Versuchung" gewann.

Die ersten sechs Folgen der SAT.1-Reality-Show erreichen im Schnitt 8,5 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe 14- bis 59-Jährigen. Pro Folge schalten im Durchschnitt sehr gute 3,3 Millionen Seher ein.

Auf dem Superstreamer Joyn zählt die Reality-Show im Juli und August als stärkste Programmmarke.

Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Mit 'Villa der Versuchung' haben SAT.1 und Joyn eine neue Reality-Marke für unser Publikum etablieren können. Der direkte Alltagsbezug durch das Spielprinzip, ein starker Cast und Moderatorin Verona Pooth machen die Show vom Start weg erfolgreich. Das Programm zeigt einmal mehr, wie kraftvoll und stabil wir mit SAT.1 und Joyn alle relevanten Zielgruppen erreichen - linear wie digital."

