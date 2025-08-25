SAT.1

1025 Herausforderer in München gesucht! Armwrestling-Weltmeister Matthias will am Wochenende live auf Joyn zum Weltrekordhalter werden

25. August 2025. Über 40 internationale Titel. 13 Deutsche Meistertitel. Ein Weltmeistertitel. Und am Samstag der Guinness World Record? Matthias Schlitte (38) aus Bebertal will sich live in SAT.1 und auf Joyn zum Rekordhalter machen. In "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August will der 38-Jährige, dessen rechter Unterarmknochen von Geburt an dreimal dicker ist als der auf der linken Seite, die meisten Siege im Armwrestling in 24 Stunden erreichen.

1025 Herausforderer und Herausforderinnen gesucht:

Wer sich mit dem Armwrestling-Weltmeister messen will, kann mitten in München Teil des großen Rekordversuchs werden - inklusive eigener Urkunde. Der Rekordversuch findet statt am Minna Thiel am Bernd-Eichinger-Platz, direkt vor der Hochschule für Film und Fernsehen. Beginn ist am Freitag, 29. August in der Prime-Time-Show in SAT.1 und endet in der Show am 30. August. Dazwischen zeigt Joyn 24 Stunden lang Matthias beim Armwrestling live.

Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":

Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?

Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.

Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de.

"Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf Joyn

