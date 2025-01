SAT.1

Winterspiele mit Spaßgarantie: SAT.1 und Mirja Boes laden ab Mittwoch, 8. Januar, zum großen "Murmel Mania"-Murmelrennen

Die buntesten und witzigsten Wettrennen des Winters gibt es ab Mittwoch, 8. Januar 2025, in SAT.1. Dann startet der internationale Event-Show-Hit "Murmel Mania" in eine neue Staffel. Moderation und Spielleitung der Family-Entertainment-Show übernimmt in den neuen "Murmel Mania"-Ausgaben Mirja Boes. Gemeinsam mit Kommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld hält sie ihre prominenten Spielerinnen und Spieler auf rasantem Kugel-Kurs:

Am Mittwoch, 8. Januar, versuchen die Moderatoren Arabella Kiesbauer, Ross Antony und Isabel Varell ihr Murmelglück

Am Mittwoch, 22. Januar, wagen sich die Köche Alexander Kumptner, Meta Hiltebrand und Mario Kotaska auf die Murmelbahn

Am Mittwoch, 29. Januar, murmeln die Schauspielerinnen Anna Thalbach, Meltem Kaptan und Elena Uhlig um die Wette

Im "Murmel Mania"-Finale am Mittwoch, 5. Februar 2025, treten die Gewinner der Ausgaben gegeneinander an. Dann entscheidet sich, welcher Promi sich zum großen Murmel-Champion bei "Murmel Mania" schnippt.

Umgesetzt wird "Murmel Mania" von Cheerio Entertainment, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios, gemeinsam mit Talpa Entertainment Productions.

"Murmel Mania" - neue Folgen ab Mittwoch, 8. Januar 2025, in SAT.1 und auf Joyn

