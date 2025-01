Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Kampagne: Netto feiert Partnerschaftsstart mit PAYBACK

Maxhütte-Haidhof (ots)

Ab sofort mit PAYBACK bei Netto Marken-Discount punkten

Besonders attraktive Willkommenscoupons für Kundinnen und Kunden

Ausgelassene Punkte-Produkt-Party im TV-Spot der Kampagne

Ab sofort heißt es bei Netto Marken-Discount: "Sammeln Sie PAYBACK Punkte?" Kundinnen und Kunden können jetzt beim Einkauf in den Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de mit dem beliebtesten deutschen Bonusprogramm PAYBACK Punkte sammeln. Den offiziellen Start der Zusammenarbeit feiert Netto mit einer großangelegten 360-Grad-Kommunikationsoffensive. Die Botschaft der Partnerschafts-Kampagne: "Das beste PAYBACK aller Zeiten".

Produkte, Pointees, Party

Mit umfassenden medienübergreifenden Kommunikationsmaßnahmen begleitet Netto ab sofort aufmerksamkeitsstark die neue Partnerschaft mit PAYBACK. Im Zentrum der Kampagne steht der Bewegtbild-Auftritt in unterschiedlichen Formaten: In den Spots für TV, Kino und YouTube wird die Netto-Filiale zum angesagten Club. PAYBACK Punkte, zum Leben erweckt durch die beliebten sogenannten Pointees, veranstalten mit der Netto-Produktbande - hier Markenprodukte mit sympathischen Comic-Gesichtern - eine Willkommensparty auf dem Kassenband und im Regal. Mit Moonwalk und Stagediving wird zum weltbekannten Hit "I´m So Excited" von den Pointer Sisters (no pun intended) in einer neuen, modernisierten Version gefeiert. Neben Radio- und Großflächenwerbung, Content auf den Social Media-Kanälen und Aktionen am Point of Sale (POS) bewirbt Netto auch auf der Unternehmens-Webseite, im Handzettel und mit der Netto-App die Zusammenarbeit mit PAYBACK. Zusätzlich wird Wintersportler und Skiweitspringer Pius Paschke im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelhändler unter anderem bei der zu Beginn des Jahres stattfindenden Vier-Schanzen-Tournee die Logos von Netto und PAYBACK auf seinen Skiern tragen. Im Verlauf des Jahres sind zur PAYBACK Partnerschaft noch weitere Maßnahmen geplant.

"Wir freuen uns, dass unsere Zusammenarbeit mit PAYBACK nun offiziell gestartet ist - das feiern wir gemeinsam mit unserem Partner PAYBACK und unseren Kundinnen und Kunden. Jetzt können alle bei ihrem Netto-Einkauf noch mehr profitieren - von Coupons, Punkten und einem attraktiven Nahversorgungsangebot: Diesen Mehrwert stellen wir in den Fokus unserer aktuellen Kampagne",so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

Partnerschaft, die punktet

PAYBACK ist mit 31 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern und mehr als 700 Partnerunternehmen das größte Bonusprogramm Deutschlands. Mit rund 5.000 Artikeln verfügt Netto über die größte Lebensmittelauswahl in der Discountlandschaft - und bietet somit in bundesweit über 4.350 Filialen alles für eine optimale Nahversorgung zum günstigen Preis. Netto-Kundinnen und Kunden können dank der neuen Partnerschaft mit PAYBACK ab sofort beim Einkauf von attraktiven Einkaufsvorteilen profitieren. Über die Netto-App, die PAYBACK App und die PAYBACK Karte ist das Sammeln und Einlösen von PAYBACK Punkten möglich - zusätzlich können Coupons aktiviert und noch mehr gespart werden. Zum Partnerschaftsstart bieten Netto und PAYBACK besonders attraktive Coupons mit bis zu 15-fachen Punkten. Im Netto Online-Shop kann mit Coupons 11-fach gepunktet werden und auf netto-reisen.de gibt es bei ausgewählten Angeboten 10-fache Punkte. Gesammelte Punkte können beispielsweise direkt beim Bezahlen an der Kasse eingelöst oder online gegen Prämien getauscht werden. Praktische App-Nutzung: Einfach das PAYBACK Konto mit der App von Netto Marken-Discount verknüpfen und mit nur einem Scan die Vorteile aus beiden Welten nutzen.

Verantwortet wird die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Philipp & Keuntje.

Zum Spot geht es hier: https://www.youtube.com/watch?v=BbVRIhi2gw8

