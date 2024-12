Pharma Deutschland e.V.

Pharma Deutschland beschließt Landesverband Brüssel als Anlaufstelle für EU-Themen

Neuer Mitgliederservice startet am 26. März 2025 mit konstituierender Sitzung

Berlin (ots)

Pharma Deutschland wird auch in 2025 seine Aktivitäten auf der europäischen Ebene weiter verstärken.

Nach dem Aufbau einer eigenen Repräsentanz in Brüssel kommt jetzt ein Landesverband auf europäischer Ebene. Das hat der Vorstand von Pharma Deutschland in seiner Vorstandssitzung am Donnerstag (5. Dezember 2024) beschlossen. Dr. Stefan Koch, CEO von MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, wurde dabei zum designierten Vorsitzenden des Landesverbandes bestimmt.

"Nachdem wir uns auf der europäischen Ebene personell und infrastrukturell verstärkt haben, wollen wir unseren Mitgliedern mit dem Landesverband Brüssel einen konkreten Mehrwert bieten. Angesichts der zahlreichen Themen, die für die Pharmabranche von Bedeutung sind, wird die EU als politische Instanz immer wichtiger. Mit dem Landesverband Brüssel, geben wir unseren Mitgliedern die Gelegenheit, die europäischen Pharmadebatten nicht nur in Newslettern nachzulesen, sondern auch direkt vor Ort mitzuerleben", erklärt der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek.

Im Rahmen einer konstituierenden Sitzung am 26. März 2025 werden die notwendigen Strukturen geschaffen, um den Mitgliedsunternehmen von Pharma Deutschland die Möglichkeit zu bieten, die Agenda des Verbands in Europa mitzugestalten und die Vernetzung mit Stakeholdern auf europäischer Ebene zu ermöglichen. Dazu werden verschiedene Gesprächs- und Veranstaltungsformate geplant. Erste Termine wird es vor der Sommerpause des Europäischen Parlamentes geben.

Mit der Reform der europäischen Arzneimittelgesetzgebung, dem Critical Medicines Act und der Revision der Medizinprodukteverordnung, sind die ersten Schwerpunkte im Agenda-Setting gesetzt. Aber auch die angekündigten Reformmaßnahmen zur Reduzierung der bürokratischen Belastungen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Pharmastandortes Europa will der Verband konstruktiv und kritisch begleiten.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

