Wird Caroline Frier als Dr. Sarah König endlich "Ja!" sagen? "Die Landarztpraxis" feiert Hochzeit am Schliersee - am Montag, 5. August, um 19 Uhr in SAT.1

Alles ist vorbereitet: Das traumhafte Hochzeitskleid, die wunderschöne Brautfrisur, der Brautstrauß ... Dr. Sarah König (Caroline Frier) wird ihrem Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) in "Die Landarztpraxis" endlich das Ja-Wort geben. Oder doch nicht?

Die erste Hiobsbotschaft kommt von der gemeinsamen Tochter Leo (Katharina Hirschberg). Sie sitzt offenbar in Frankreich fest - technische Probleme am Zug. Aber was viel schlimmer ist: Aus Liebe zu Sarah hat sich der tablettensüchtige Fabian zu einem kalten Entzug entschlossen und nur seine Ex-Frau Alexandra (Katrin Anne Heß) eingeweiht. Am Tag der Hochzeit geht es ihm miserabel. Als Sarah mit dem Hochzeitsauto vorfährt, ist Fabian nicht da. Und niemand weiß, wo er steckt. Kann die Trauung noch stattfinden oder wird Sarah bitter enttäuscht?

Die große Hochzeit in "Die Landarztpraxis" am Montag, 5. August 2024, in SAT.1 und schon ab heute, Freitag, 2. August, auf Joyn.

Bereits die erste Staffel der Vorabend-Serie "Die Landarztpraxis" war ein großer Erfolg für Joyn - die Abrufzahlen der zweiten Staffel liegen noch einmal deutlich darüber. Noch in diesem Jahr beginnen die Dreharbeiten zur dritten Staffel, produziert von filmpool entertainment im Auftrag von SAT.1.

