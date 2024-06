Alles auf Joyn. Henrik Pabst: "Unser Superstreamer Joyn steht im Zentrum aller Content-Pläne für die Season 24/25."

SAT.1

Alles auf Joyn. So wie Joyn, SAT.1, ProSieben und Kabel Eins auf den Screenforce Days 2024 ihre neuen Programme vorstellen, wird direkt klar: Die Münchner Sendergruppe ProSiebenSat.1 setzt alles auf Joyn. "Programmentscheidungen für unsere linearen Sender richten wir an dieser Frage aus: Wie kann ein Programm aus dem Zusammenspiel von Joyn und unseren linearen Sendern eine sehr gute Gesamtreichweite - in der jeweils avisierten Zielgruppe - erzielen?", sagt Henrik Pabst, als Content-Chef der ProSiebenSat.1-Gruppe verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku. "Unser Superstreamer Joyn steht im Zentrum aller Content-Pläne für die Season 24/25. Wir messen den Erfolg eines Programmes an den Ergebnissen auf Joyn und unseren linearen Sendern. Das Gute: Diese Strategie führt zu steilem Wachstum auf Joyn - sowohl bei der Sehdauer als auch bei den Zuschauer:innen, den Video-Usern. Wir steigern zudem insbesondere bei unseren großen, vertrauten Marken schon jetzt die Reichweiten in den jeweils relevanten Zielgruppen erheblich."

Pabst kündigt an: "Für die Season 24/25 produzieren wir als Gruppe mehr fiktionale Programme als in den vergangenen fünf Jahren zusammen - alle verfügbar auf Joyn. Zudem werden wir mehr Shows als jemals zuvor zeigen - alle verfügbar auf Joyn. Damit setzen wir konsequent das um, was wir im Dezember 2023 angekündigt haben: Wir investieren deutlich mehr in Eigenproduktionen als in den vergangenen Jahren. Wir unterstreichen mit diesem Schritt die Unverwechselbarkeit von Joyn - und stärken unsere linearen Sender."

Alles auf Joyn. Joyn produziert so viele Joyn Originals wie noch nie. Mit Joko & Klaas, Fahri Yardim, Dr. Rick und Dr. Nick, Sebastian Bezzel ...

Joyn baut für die Season 2024/25 sein Angebot an Joyn Originals in allen Unterhaltungs-Genres aus. Und geht gleich dreifach in Serie: Im Joyn Original "Die Stinos" (Winter 2024) spielen Johanna Christine Gehlen ("Am Abgrund", "Soko Köln") und ihr Mann Sebastian Bezzel (Eberhoferkrimis) ein "stinknormales" Ehepaar, das gegen den Widerstand der lieben Mitmenschen einfach nur sein "stinknormales Leben" führen will. Fahri Yardim ("jerks.") und Rocko Schamoni machen als Vampire die neue Serie "Der Upir" (Herbst 2024) zur bissigsten Joyn-Eigenproduktion aller Zeiten. In "KEKs" (Herbst 2024) kämpft die Chaos-Clique Younes (David Ali Rashed, "Die Discounter"), Shirin (Manal Raga a Sabit, "Das Halsband"), Amadou (Aaron Maldonado-Morales, "Sonne und Beton") und Rocky (Vito Sack, "Füxe") in einer Brennpunktschule am untersten Ende der Hackordnung mit den kleinen, den absurden und den romantischen Problemen des Erwachsenwerdens.

Das ist kein Bluff! Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf produzieren ihr erstes Joyn Original. Gemeinsam laden sie nach siebenjähriger Spielpause wieder gute Freundinnen und Freunde zu "Das Duell um die Geld" (Winter 2024). Schamlos lustig wird es auf Joyn schon im Sommer mit 20 neuen Folgen der "Comedystreet" mit Simon Gosejohann und Gästen. Beim "Comedy Battle" kennt Humor keine Grenzen, wenn ab Mittwoch, 24. Juli, 31 Comedians aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gegeneinander antreten - die erste gemeinsame Produktion der Joyns aller drei Nationen.

Ganz schön viel Reality auf Joyn: Der Superstreamer begleitet in einem neuen Joyn Original die beiden Beauty-Ärzte und TikTok-Stars "Dr. Rick und Dr. Nick" (AT, Winter 2024) in ihrem Praxisalltag mit zahlreichen Reality-Stars - und in ihrem turbulenten Privatleben. Zum ersten Mal als Joyn Original geht es im Winter mit Olivia Jones und den heißesten VIP-Beichten in eine neue Runde von "Das große Promi-Büßen". In der zweiten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" starten im Winter Promi-Paare erneut das große Reality-Jodeln in idyllisch-alpiner Kulisse. Im Herbst gibt es eine neue Dosis 24/7-Livestream von "Promi Big Brother". Schon im Sommer zeigt Joyn die nackte Wahrheit der Liebe, wenn in "Dating Naked" Singles in tropischer Traum-Kulisse blank ziehen auf der Suche nach der Liebe. Vier prominente Frauen begeben sich bei "Dirty Words" ab Montag, 24. Juni, auf eine intime Entdeckungsreise, an deren Ende eine selbst verfasste Erotikgeschichte entstehen soll. Außerdem wartet im Sommer eine neue Staffel der "Good Luck Guys" auf die Reality-Fans.

Die junge Zielgruppe kommt bei Joyn ebenfalls auf ihre Kosten: Zahlreiche neue Creator-Programme wie "Die Rinos", "Bulletproof - Die Challenge" mit Otto Karasch, das "Dinner Duell" und "The Race" feiern 2024 auf Joyn ihre exklusive Premiere und schaffen auch für die jungen und Social-Media-affinen Zuschauer:innen ein Zuhause auf der Streaming-Plattform.

Thomas Münzner, Programmchef Joyn: "Joyn zeigt 2024/25 so viele Originals wie nie zuvor. Mehr Reality, mehr deutsche Fiction, mehr Comedy, mehr Creator-Programme und dann auch noch Joko & Klaas zum ersten Mal als Joyn Original: Damit schaffen wir auf Joyn für alle unsere Zuschauer:innen ein so vielfältiges und dabei so unverwechselbares Programm wie nie."

Alles auf Joyn. SAT.1 produziert mehrere Serien für den Vorabend. Paul Ronzheimer kommt mit einer eigenen Reportage-Reihe

Selbstverständlich eigenproduziert! SAT.1 stärkt in der neuen Season all das, was den Sender ausmacht. SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Unser Selbstverständnis von SAT.1 liegt klar bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir zeigen, was sie lieben - und produzieren davon in den nächsten Monaten noch mehr. Am Vorabend haben wir mit deutscher Fiction eine Programm-Farbe etabliert, die tief in der DNA von SAT.1 verwurzelt ist und gleichzeitig auf Joyn zu den Erfolgsfaktoren gehört. Die gute Nachricht: SAT.1 startet im Herbst schon um 18:00 Uhr mit deutschen Serien. Zudem haben wir bereits umgesetzt, dass jeder Abend ein unverwechselbares Programmversprechen bietet: kulinarischer Genuss am Mittwoch, Rate- und Spielespaß am Donnerstag und die große Show am Freitag."

Große Gefühle und aufregende Geschichten: Zusätzlich zu "Die Landarztpraxis" produziert SAT.1 noch in diesem Jahr 160 neue Serienfolgen: Im Juli beginnt der Dreh zur neuen 18:00-Uhr-Serie "Für alle Fälle Familie". Hauptfigur Julia "Jule" Beyer (Anna Angelina Wolfers) kehrt nach einer Trennung in ihre Heimat an der Mosel zurück, um dort als Richterin zu arbeiten und zieht gemeinsam mit ihrem Sohn wieder bei Mutter Inga (Isabel Varell) ein. Im wunderschönen Spreewald laufen derzeit die Dreharbeiten für "Die Spreewaldklinik" mit Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister. 80 Folgen davon gibt es ab Spätsommer auf dem 19:00-Uhr-Sendeplatz. Neben diesen drei Serien entwickeln SAT.1 und Joyn weitere Serienstoffe.

Großer Spiel- & Rätsel-Spaß: Mit "99 - Wer schlägt sie alle?", moderiert von Panagiota Petridou und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld, geht's in die Herbst-Saison am Donnerstag, gefolgt vom erfolgreichen "Das 1 % Quiz" mit Jörg Pilawa. Neu in der Late-Prime kommen die beiden Comedy-Quizshows "Was ist in der Box?" und "Schätze die Plätze!". Mittwochs wird traditionell geschlemmt: Die neue Kochshow "Wer kocht das Beste für die Gäste?" mit Jana Ina Zarrella und Frank Rosin startet bereits am Mittwoch, 3. Juli. Der Freitag bietet mit den Shows "Murmel Mania" (ab Freitag, 12. Juli) und "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" großes Showspektakel.

Mehr Relevanz am Montag: SAT.1 dreht eine neue Reportage-Reihe mit dem renommierten Journalisten Paul Ronzheimer. Was Deutschland bewegt, beleuchtet der mehrfach ausgezeichnete Reporter in "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" (AT). Er geht dahin, wo es wehtut, taucht in den Alltag der Menschen ein und verschafft ihnen Gehör im politischen Berlin. Marc Rasmus: "Kaum ein Reporter ist so nah an den Menschen wie Paul Ronzheimer. Seine Reportagen aus Israel und der Ukraine sind so schmerzhaft wie gut. Für SAT.1 widmet er sich in 'Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?' (AT) den Themen, die unser Land bewegen - Migration, Rechtsruck, Armut - und begibt sich mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf eine kompromisslose Suche nach der Wahrheit."

Fußball mit dem Deutschen Meister und dem Champions-League-Sieger. Vier große "ran Fußball"-Abende live im August: SAT.1 zeigt am Freitag, 2. August, den Auftakt der 2. Bundesliga. Champions-League-Sieger Real Madrid trifft am Mittwoch, 14. August, auf Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo im UEFA Super Cup. Der deutsche Supercup mit Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart folgt am Samstag, 17. August. Der Bundesliga-Auftakt läuft am Freitag, 23. August, exklusiv in SAT.1 und auf Joyn.

Alles auf Joyn. ProSieben setzt auf "TV total" am Samstag und neue Shows mit Chris Tall, Katrin Bauerfeind und Joko & Klaas

Alles auf Joyn. ProSieben bleibt seinem Versprechen "We love to entertain you" treu und setzt auf die "verlässliche Überraschung" (Hannes Hiller). Mit mehr Show. Mit mehr Comedy. Mit starken Marken. Mit bekannten und neuen Gesichtern. Mit mehr Katrin Bauerfeind. Mit Bill und Tom Kaulitz. Mit Chris Tall. Mit mehr Joko & Klaas. Und mit mehr Sebastian Pufpaff.

Superduper. Seit sieben Staffeln hat Katrin Bauerfeind die Promis im Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" im Griff. Im Herbst 2024 präsentiert die Moderatorin ihre eigene Show mit Bill und Tom Kaulitz. In "Die Superduper Show" müssen fünf Prominente in jeder Ausgabe jeweils eine eigene Mini-Show kreieren und inszenieren. Die Herausforderung: Auftrag und Inspiration für die Shows geben Kinder. In jeder Folge dabei: die Brüder Bill und Tom Kaulitz.

Exklusiv. Der Start einer langfristigen Partnerschaft. ProSieben schließt einen mehrjährigen Exklusiv-Vertrag mit Chris Tall. In seiner ersten eigenen ProSieben-Comedyshow "Chris Du das hin?" stellen sich im Herbst Prominente und natürlich der Gastgeber Chris Tall selbst überraschenden Aufgaben und Missionen - und müssen zeigen: "Chris Du das hin?" ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Herzlich willkommen in der ProSieben-Familie, lieber Chris! Deine Leidenschaft für humorvolle Unterhaltung und der Sender für bestes Entertainment - das passt einfach perfekt!"

Extra extra large. Sebastian Pufpaff entert mit "TV total" die Samstags-Prime-Time: Der Entertainer feiert "TV total XXL" in der Kölner Lanxess Arena (31. August). Im Herbst holt er das "TV total Turmspringen" zurück in die ProSieben-Heimat und lädt zum "TV total Bundesvision Comedy Contest", um das lustigste Bundesland zu küren. Im Winter steigt Sebastian Pufpaff in den Wok und zum ersten Mal beim "TV total Promi Wrestling" in den Ring.

Ausgereift. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf veranstalten im Winter erneut "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - weiterentwickelt und fertig konzeptioniert. Die Show-Idee entstand im Rahmen des Programmtags "24 Stunden von Joko & Klaas", den sie anlässlich der 50. Jubiläums-Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewannen.

Wichtig. ProSieben widmet sich mit Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke im Herbst in verschiedenen Dokumentationen und Reportagen wegweisenden Gesellschafts-Themen. Unter anderem beschäftigen sich die beiden Journalisten mit den US-Wahlen im November. Natürlich in der Prime Time. Hannes Hiller: "Unsere Zuschauer:innen und Werbekund:innen dürfen sich auf starke etablierte Marken, starke Persönlichkeiten, starke Themen, mehr Comedy und noch mehr Show freuen. Dabei richten wir unsere Inhalte konsequent darauf aus, die bestmöglichen Reichweiten im Zusammenspiel mit Joyn zu erzielen. Schon jetzt gehören ProSieben-Programmmarken wie 'Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum' oder 'Wer stiehlt mir die Show?' zu den absoluten View-Treibern auf Joyn."

Alles auf Joyn. Kabel Eins zieht es mit neuen Eigenproduktionen in den Wilden Westen - und in den Westerwald

"Yiehaa!" Kabel Eins taucht ein in den Wilden Westen. Das neue Format "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" begleitet Cowgirls und Cowboys, die in Deutschland ihren großen Traum vom American Way of Life verwirklichen. Sie leben wie im Wilden Westen. Für sie ist es nicht nur ein Hobby, sondern ein echtes Lebensgefühl. Deutschlandweit gibt es über 100 Westernstädte und mehr als 1000 US-Ranches. Die Faszination Wilder Westen ist groß und der Country-Lifestyle boomt - nicht zuletzt durch Weltstars wie Beyoncé. Kabel Eins zeigt die neue Eigenproduktion ab Herbst in der Prime Time. Dann feiert auch der spektakulärste Neuzugang des Jahres seine mit Spannung erwartete Premiere: Michael Manousakis startet mit seiner stahlharten Crew in "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" bei Kabel Eins durch. Felix von Mengden, Senderchef Kabel Eins: "Unsere Neustarts versprechen spannende Einblicke und beste Unterhaltung. Anfang 2025 folgt dann Teil 3 unserer Kult-Eigenproduktion 'Roadtrip Amerika'. Mit frischen Programmen, Spielfilm-Klassikern und relevantem Factual Entertainment haben wir für unser Publikum nach wie vor ein ebenso breites wie unterhaltsames Angebot. Auf Kabel Eins ist weiter Verlass."

Auch diese und weitere Programme laufen 2024/25 auf Joyn und den linearen Sendern:

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell