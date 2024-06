"Für alle Fälle Familie" & "Die Spreewaldklinik": SAT.1 und Joyn zeigen zwei Serien mit 160 neuen Folgen

SAT.1

12. Juni 2024. Auf an die Mosel. Herzlich willkommen im Spreewald. SAT.1 und Joyn zeigen in der Saison 2024/2025 zwei neue Serien mit insgesamt 160 Folgen:

Ab Juli produziert SAT.1 mit "Für alle Fälle Familie" (Produktion: Bavaria Fiction GmbH) eine Serie mit 80 Folgen für den 18 Uhr Slot am Vorabend. Hauptfigur Julia "Jule" Beyer (Anna Angelina Wolfers) kehrt nach einer Trennung in ihre Heimat an der Mosel zurück, um als Richterin zu arbeiten. Von Männern hat sie die Nase gestrichen voll - da passt es gar nicht, dass zwei besonders interessante Exemplare ständig ihren Weg kreuzen. Oder? Und was sagt ihre Mutter Inga (Isabel Varell) dazu?

Damit nicht genug. In Brandenburg laufen aktuell die Dreharbeiten für 80 Folgen von "Die Spreewaldklinik" (Produktion: ndF Hamburg) mit Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister. Ausstrahlung noch 2024, um 19 Uhr, in SAT.1.

Serienmäßig schöne Abende: Während "Die Landarztpraxis" Staffel 2 gerade in SAT.1 und auf Joyn die Zuschauer an den idyllischen Schliersee entführt und einen festen Platz in den Top 10 der meistgesehenen Formate auf Joyn einnimmt, pilotiert der Sender bereits zwei weitere Serien für den Vorabend. Ausstrahlung 2024 und 2025.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Die eigenproduzierten Serien in SAT.1 entführen den Zuschauer in eine andere Welt - und das mit Erfolg. 'Die Landarztpraxis' Staffel 2 erfreut die Fans im TV und sehr erfolgreich auf Joyn. Unsere Investition in die weiteren Serienstoffe zeigt, wie ernst wir diese Programmfarbe nehmen. Ich freue mich sehr über unsere Serien mit Herz am Schliersee, im Spreewald, an der Mosel und an weiteren schönen Orten."

"Die Landarztpraxis", Staffel 2, täglich, 19 Uhr, in SAT.1 - produziert von filmpool entertainment. Auf Joyn gibt's immer freitags alle Folgen der kommenden Woche exklusiv vorab.

