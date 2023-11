SAT.1

Luxus? Fehlanzeige! "Promi Big Brother" in SAT.1 startet heute mit dem Live-Einzug von Iris Klein

13 Bewohner:innen. Ein Container. Kein Kontakt zur Außenwelt. Seit Samstagabend leben Schlagersänger Peter Klein, die Reality-Stars Yeliz Koc, Patricia Blanco, Matthias Mangiapane und Paulina Ljubas, "Big Brother"-Legende Jürgen Milski, Spielerfrau Dilara Kruse, Bachelor Dominik Stuckmann, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Skandal-Streamer Ron Bielecki und Magier Philo in Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft bei "Promi Big Brother" unter einem Dach. Bei "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" entgeht den Zuschauer:innen bei Joyn PLUS+ seit dem Einzug am Samstag nichts.

Überraschung heute um 20:15 Uhr live in SAT.1: In der Startshow von "Promi Big Brother" mit Marlene Lufen und Jochen Schropp ziehen Reality-Star Iris Klein und Wildcard-Gewinner Marco Strecker in den Container ein. Wie werden die anderen auf ihre neuen Mitbewohner:innen reagieren?

Back to Basic: Big Brother lässt seine Bewohner:innen in dieser Staffel im Container zusammen wohnen. Der gesamte Lebensraum bietet auf 378 Quadratmetern neben Wohn-, Schlaf- und Badezimmer auch zwei Sprechzimmer, Toilette, einen Aufenthaltsraum, den PENNY-Markt sowie einen Innenhof. Von Luxus keine Spur. Um die Toilette zu nutzen, müssen die Prominenten Tag und Nacht bei jedem Wetter den Innenhof im Freien überqueren. Zwar steht ihnen ein Hot Tub zum Aufwärmen zur Verfügung, dieser wird jedoch nicht zu jeder Zeit frei zugänglich sein. 34 Container bilden die diesjährige Welt von "Promi Big Brother". 60 Remote-Kameras, zwölf Atmo-Mikrofone und zehn Kilometer Kabelstrecke für Bild und Ton sorgen dafür, dass den Zuschauer:innen bei Joyn PLUS+ und in SAT.1 nichts entgehen wird.

Aus dem Container direkt auf das Late-Night-Sofa

Direkt im Anschluss an die Hauptshow gehen Melissa Khalaj und Jochen Bendel täglich mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" live in SAT.1 auf Sendung. Sie laden nicht nur zur bissigen Nachbesprechung des Tages bei #PromiBB ein, sondern empfangen auch alle Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview mit dem Rundum-Sorglos-Promi-Programm.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live bei Joyn PLUS+

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab heute, um 20:15 Uhr täglich live in SAT.1 und auf Joyn

