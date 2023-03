SAT.1

Boombastic. Fantastic. 101 Millionen Views in einer Woche für "The Voice Kids"

Unterföhring (ots)

Boombastic. Fantastic. Die SAT.1-Musikshow "The Voice Kids" rockt das Netz. Der #Voicekids-TikTok-Account boomt und ist mit über 9 Millionen Followern der erfolgreichste Entertainment-Account im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Allein in der ersten Woche (11.03. - 17.03.2023) nach dem Show-Start am 10. März erreicht der Kanal 101 Millionen Video Views. Auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn konnte die neue Staffel "The Voice Kids" im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Video Views bereits verdoppeln. Welche Talente werden am Freitagabend (31. März 2023) in den Blind Auditions die SAT.1-Zuschauer:innen begeistern? Wessen Auftritt erreicht bei Social Media und auf den digitalen Plattformen die meisten Views?

Diese 12 Kids treten am Freitag, 31. März 2023 (20:15 Uhr, SAT.1) in der vierten "Blind Audition" an: Nathalie (8) aus Schwabmünchen, Bayern, mit "Wannabe" von Spice Girls Khady (15) aus Hamminkeln, Nordrhein-Westfalen, mit "The Climb" von Miley Cyrus Vincent (11) aus Pastetten, Bayern, mit "Lieder" von Adel Tawil Svea (14) aus Bad Schussenried, Baden-Württemberg, mit "Flowers" von Lauren Spencer-Smith Joao (13) aus Hamburg, mit "When I Was Your Man" von Bruno Mars Anna H. (15) aus Speyer, Rheinland-Pfalz, mit "Africa" von Toto Melaniia (14) aus Vreden, Nordrhein-Westfalen, mit "The Girl in 14G" von Kristin Chenoweth Tom S. (14) aus Meerbusch, Nordrhein-Westfalen, mit "Let Her Go" von Passenger Aaliyah (9) aus Hamburg, mit "Part Of Your World" von Disneys Arielle Eliana K. (13) aus Hargesheim, Rheinland-Pfalz, mit "Abcdefu" von Gayle Tom H. (12) aus Hamburg, mit "Hopelessly Devoted To You" von Olivia Newton John Fiona (15) aus Newbridge (Co. Kildare), Irland, mit "Rise Up" von Andra Day "The Voice Kids" Staffel 11 - freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn Hinweis: Alle Infos zu den Talenten und Fotos zum Download finden Sie unter: http://presse.sat1.de/thevoicekids "The Voice Kids" auf TikTok: https://www.tiktok.com/@thevoicekids "The Voice Kids" auf Instagram: https://www.instagram.com/thevoicekids/ Hashtag zur Show: #VoiceKids

