SAT.1

Quiz statt Nachrichten. Jens Riewa spielt in der SAT.1-Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Lieber Quiz als Nachrichten? Wechselt Jens Riewa sein Fach? In der dritten Folge der SAT.1-Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" (Mittwoch, 29. März 2023, um 20:15 Uhr) gesteht der "Tagesschau"-Chefsprecher: "Das macht großen Spaß. Mir gefällt diese Sendung." Gemeinsam mit Model Eva Padberg stellt er sich den kniffligen Fragen von Quizmaster Jörg Pilawa. Für die beiden Stargäste geht es um die Ehre. Für die 100 Kandidat:innen im Studio um 100.000 Euro.

So möchte Lutz, 74, aus Bergisch Gladbach auf jeden Fall die 1%-Finalfrage erreichen. Der Deutschlehrer weiß, was ein Sonderstatus ist: Er zählte zu den wenigen Männern in Deutschland, die in den 90ern erst mit 44 Jahren Vater geworden sind, hat mit 2,01 Metern eine überdurchschnittliche Größe und ist der älteste Kandidat. Chemiestudentin Oliana, 19, aus Herford kämpft hingegen als jüngste Teilnehmerin im #1ProzentQuiz ebenfalls um den Einzug in das Finale und um 100.000 Euro. Wer denkt besser um die Ecke?

19 Fragen. 30 Sekunden. 100.000 Euro.

"Vorab wird jede Frage einem Querschnitt der deutschen Bevölkerung gestellt. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidat:innen können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", erklärt Moderator Jörg Pilawa das Erfolgsgeheimnis. Jede der 19 Fragen muss innerhalb von 30 Sekunden richtig beantwortet werden. Der oder die Sieger:in erhält bis zu 100.000 Euro.

Mitquizzen und Geld gewinnen

Parallel zur Quizshow in SAT.1 können die Zuschauer:innen in der JoynMe-App zeitgleich mitquizzen und bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen. Weitere Infos online unter: sat1.de

"Das 1 % Quiz - Wie clever ist Deutschland?" ist eine Produktion der BBC Studios Germany.

"Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" - mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, zusätzlich auf dem Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD.

Hashtag zur Show: #1ProzentQuiz

SAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell