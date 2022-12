SAT.1

Doppelpack zum Start der Bundesliga 2023! SAT.1 zeigt gleich zwei Mal den FC Bayern München live

Unterföhring (ots)

SAT.1 startet mit einem weiteren Bundesliga-Doppelpack in das Fußballjahr 2023. Der Sender zeigt gleich zwei Mal Tabellenführer FC Bayern München live: Neben dem Top-Duell DFB-Pokalsieger gegen Deutscher Meister, RB Leipzig - FC Bayern München, am Freitag, 20. Januar, überträgt SAT.1 auch die Partie FC Bayern München - 1. FC Köln am Dienstag, 24. Januar, live im Free-TV. Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und dem Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing berichtet aus Leipzig und München. Als Experte analysiert der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz die Spiele. Die zusätzliche Live-Übertragung der Partie FC Bayern München - 1. FC Köln ist Bestandteil einer Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland. Insgesamt umfasst die Vereinbarung vier Live-Spiele in der laufenden und der nächsten Saison. "ran SAT.1 Bundesliga" Freitag, 20. Januar, live ab 19:00 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern München Dienstag, 24. Januar, live ab 20:00 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Köln

